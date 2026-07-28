Terremoto en Japón: cuáles fueron las zonas más afectas y dónde colapsó el shopping

El movimiento de magnitud 7,1 afectó a Kumamoto, provocó incendios, cortes de luz y activó una alerta preventiva por posible tsunami.

El shopping Aeon Mall sufrió el desplome de parte de su estructura y varias personas quedaron atrapadas.

Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este martes el sur de Japón . El fenómenos rovocó graves daños en la isla de Kyushu , donde se registraron derrumbes de edificios, incendios, cortes de electricidad y la evacuación de miles de personas.

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El movimiento alcanzó el nivel máximo de intensidad en la escala japonesa Shindo y obligó a las autoridades a emitir una alerta preventiva por tsunami , que luego fue levantada al no detectarse un riesgo mayor.

El sismo ocurrió a las 16:27 hora local y tuvo su epicentro en la zona de Kumamoto , a unos 10 kilómetros de profundidad, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

Uno de los episodios que generó mayor preocupación fue el colapso parcial de un centro comercial en la localidad de Kashima . Varias personas quedaron atrapadas tras la destrucción de un piso del edificio.

Las autoridades trabajaban para determinar el número definitivo de víctimas mientras continuaban las tareas de rescate.

Terremoto en Japón: zonas afectadas

La prefectura de Kumamoto fue el centro de los principales daños provocados por el terremoto. Ubicada en el suroeste de la isla de Kyushu, esta región experimentó una intensidad de nivel 7 en la escala sísmica japonesa Shindo.

Según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), el movimiento generó una fuerte sacudida en las zonas cercanas y activó protocolos de emergencia por la posibilidad de un tsunami en la costa occidental.

La alerta también alcanzó a Nagasaki, Kagoshima, Fukuoka, Saga, Oita y Miyazaki. El organismo advirtió inicialmente sobre la eventualidad de olas de hasta un metro de altura en sectores costeros, aunque horas después levantó la señal tras confirmar que no existía una amenaza significativa.

El episodio más grave ocurrió en Aeon Mall, un centro comercial de la localidad de Kashima, donde se produjo el colapso de parte de la estructura del establecimiento. Según informó la cadena NHK, varias personas quedaron atrapadas luego de que un piso del edificio cediera y se registrara una explosión en el lugar.

El medio señaló posteriormente que no se había podido establecer contacto con entre 20 y 30 empleados del shopping, aunque cuatro personas fueron trasladadas a hospitales conscientes.

El terremoto provocó incendios en diferentes sectores de la prefectura. "En algunas zonas se están produciendo cortes de electricidad e incendios; además, carreteras y puentes resultaron dañados y se derrumbaron edificios", detalló la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi

En materia de transporte, la compañía ferroviaria JR Kyushu suspendió los servicios de trenes locales y del Shinkansen, el tren bala japonés, para revisar las condiciones de seguridad de las vías. También fue afectada la actividad del aeropuerto de Aso Kumamoto, sin "perspectivas de reanudar las operaciones" según el aviso en su sitio web.

La infraestructura energética fue otro de los sectores golpeados. Kyushu Electric Power informó que 45.060 hogares quedaron temporalmente sin electricidad debido a los daños provocados por el movimiento.

Japón permanece bajo vigilancia por la posibilidad de nuevas réplicas. Expertos de la JMA advirtieron que la actividad sísmica podría continuar durante los días posteriores al movimiento principal y pidieron a la población mantener precauciones ante nuevos temblores.

"Cuando se produjo el terremoto, los temblores eran tan fuertes que no podía mantenerme en pie", declaró un empleado de la cadena NHK. Y añadió: "Fue realmente muy fuerte. Los temblores continúan en el momento en que les hablo. Algunas personas, yo incluido, sintieron que el corazón se les aceleraba".

JAPAN UPDATE: At least 50 injured have been hospitalized in Hikawa, Kumamoto, following the severe quake.



Aerial footage shows a factory chimney collapsing in Yatsushiro, while an explosion has been reported at the Aeon Mall Kumamoto.



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Qué se sabe de las víctimas hasta ahora

Hasta el momento, las autoridades japonesas confirmaron al menos 50 heridos como consecuencia del terremoto, aunque el número definitivo de afectados todavía esta en evaluación mientras continun los operativos de emergencia.

Según informó la cadena NHK, decenas de personas fueron trasladadas a centros médicos con lesiones de distinta consideración luego movimiento, mientras los equipos de rescate revisan edificios dañados y zonas donde se reportaron personas atrapadas.

Uno de los puntos de mayor preocupación fue el centro comercial Aeon Mall ubicado en la localidad de Kashima. El medio informó que estaban intentando localizar a entre 20 y 30 empleados del shopping con los que no se había podido establecer contacto después del derrumbe.

Cuatro ciudadanos fueron trasladados a centros de salud luego de ser encontradas conscientes tras el incidente. Según publicó Japan Times, unas 200 personas habían evacuado hasta el estacionamiento.

Las autoridades reportaron que 12 viviendas colapsaron en distintos sectores de la prefectura de Kumamoto. En cuatro de esos casos había personas bajo los escombros, por lo que se desplegaron equipos de rescate para localizarlas y asistirlas.

JAPAN UPDATE: A rare M7.1 earthquake hit Kumamoto. JMA warns of similar shocks.



Walls collapsed at the castle, dozens are injured in Hikawa, a bridge broke in Yatsushiro, and a blast hit Aeon Mall Kumamoto with shoppers dead & many trapped.



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Más de 150.000 personas recibieron indicaciones para permanecer en lugares seguros ante el riesgo de nuevos movimientos y la alerta inicial por tsunami.

"Estamos poniendo las vidas de las personas como la máxima prioridad", expresó la primera ministra, Sanae Takaichi.

El gobierno japonés también realizó controles sobre instalaciones consideradas críticas. La Autoridad de Regulación Nuclear confirmó que no se detectaron irregularidades en las centrales nucleares ubicadas en la zona afectada.

El país asiáticos es una de las naciones con mayor exposición sísmica del mundo debido a su ubicación en el denominado Anillo de Fuego del Pacífico, donde confluyen varias placas tectónicas. Los funcionarios cuentan con estrictos protocolos de evacuación y monitoreo, aunque la magnitud del terremoto obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.