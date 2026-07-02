El Vaticano excomulgó a la Fraternidad San Pío X, el grupo ultratradicionalista que desafió las advertencias del papa León XIV + Agregar ámbito en









Se trata de una medida tomada por la Santa Sede que declaró a esta Fraternidad en cisma. Así, también invalidó sus sacramentos y advirtió a los fieles formales que serán considerados como excomulgados.

Se trata de una medida tomada por la Santa Sede que declaró a esta Fraternidad en cisma. Así, también invalidó sus sacramentos. Gentileza: FSSPX

El Vaticano excomulgó a un grupo católico ultratradicionalista, tras una serie de acciones en las que consideró que desafió las advertencias del papa León XIV. Se trata de la Fraternidad San Pío X, a la que declaró en cisma y, en consecuencia, invalidó sus sacramentos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El conflicto se remonta a una decisión de la Fraternidad de consagrar obispos sin el consentimiento del Papa. Así, la Congregación para la Doctrina de la Fe, la oficina doctrinal del Vaticano, llevó a cabo una serie de sanciones mayores a las previstas por el derecho canónico para responder a la consagración de cuatro nuevos obispos en el seminario de la sociedad en Écône, Suiza.

El Vaticano excomulgó a la Fraternidad San Pío X, por consagrar obispos sin el consentimiento de León XIV La Santa Sede, así, excomulgó a los cuatro nuevos obispos, además de los dos que participaron en la ceremonia. En esa línea, calificó las consagraciones como un “acto cismático” y una ruptura intencional con la Iglesia católica.

Por último, el Vaticano advirtió a los fieles que asisten a las misas de la Fraternidad que dejen de hacerlo, señalando que “quienes se adhieren formalmente” al grupo son considerados excomulgados, citó AP.

En su decreto, la Congregación sostuvo que el grupo no puede oficiar matrimonios ni escuchar confesiones válidamente. Vatican Media En su decreto, la Congregación sostuvo que el grupo no puede oficiar matrimonios ni escuchar confesiones válidamente, ya que la consagración es una enseñanza estricta de la Iglesia que sólo el Papa puede autorizar, a fin de mantener los vínculos con los 12 apóstoles de Jesús.

La Iglesia considera que la ordenación no autorizada es tan grave que provoca la excomulgación inmediata o "fuera de comunión" con el resto de la Iglesia, e impedidos de recibir sacramentos hasta que se arrepientan y pidan perdón. Sin embargo, el Vaticano fue más lejos y sostuvo que todos los sacerdotes y católicos adheridos "formalmente" a la Fraternidad serán asumidos en cisma, entendida como una ruptura grave, y excomulgados. Qué es la Fraternidad San Pío X La Fraternidad Sacerdotal San Pío X niega las enseñanzas centrales del Concilio Vaticano II, una histórica reunión de obispos en el Vaticano en la década de 1960 que impulsó una serie de reformas para la Iglesia mundial y buscó reparar sus relaciones con diversas denominaciones cristianas. El Concilio también permitió que la misa, hasta entonces celebrada sólo en latín, se celebrara en lenguas locales. La Fraternidad rechazó ese cambio, alegando el deseo de preservar el sentido de misterio y formalidad del rito latino. La Fraternidad, cuyos seguidores son conocidos a veces como lefebvristas por su fundador, el arzobispo Marcel Lefebvre, dice contar con 733 sacerdotes en todo el mundo. Su dirigencia, que mantiene desde hace tiempo relaciones tensas con la Santa Sede, afirma que necesitaba ordenar nuevos obispos para contar con suficientes prelados que dirigieran el grupo. Lefebvre fue excomulgado en 1988 después de ordenar a cuatro obispos sin permiso del entonces papa Juan Pablo II. Benedicto XVI, sucesor de Juan Pablo, buscó reanudar el diálogo con la Fraternidad y levantó las cuatro excomuniones restantes.