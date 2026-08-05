De la guerra a la democracia: cómo fue la visita de Juan Pablo II a la Argentina, el Papa que vino antes de León XIV

El pontífice polaco estuvo en dos ocasiones durante la década del 80, donde recorrió varias ciudades. En una oportunidad, pidió por la paz para los caídos en Malvinas y para sus familias.

Juan Pablo II estuvo en el 82 y el 87, bajo escenarios políticos distintos y pidiendo por la paz para las víctimas del conflicto en Malvinas.

Tras el anuncio de la visita de León XIV a la Argentina, estimada para noviembre , surgieron preguntas sobre cuántos Papas visitaron el país antes que él. En esa línea, reflotó el nombre de Juan Pablo II que recorrió la nación en dos oportunidades en la década del 80 y fue el único pontífice en hacerlo.

La visita de León fue confirmada por el director de la Sala de Prensa de Santa Sede, Matteo Bruni . “El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre 2026, aceptando la invitación de los Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos respectivos países ", detallaron desde el Vaticano.

Juan Pablo II pasó por la Argentina en 1982 y 1987, en contextos políticos y sociales distintos que marcaron su paso por el país. La primera visita ocurrió en junio, en los últimos días de la Guerra de Malvinas, y la segunda llegó ya en democracia, con una gira de seis días que incluyó varias ciudades.

Su llegada el 11 de junio de 1982 quedó atada al tramo final del conflicto con Gran Bretaña y el viaje se organizó después de su paso por el Reino Unido, una escala que generó sus debidas lecturas políticas en medio de la guerra. La respuesta del Vaticano fue sumar una visita a territorio argentino con un mensaje centrado en la paz .

El pontífice polaco aterrizó a las 9 de la mañana para una estadía de unas 30 horas. En ese lapso, recorrió la Avenida de Mayo en un Papamóvil adaptado para reforzar su seguridad. En su paso se reunió con Leopoldo Fortunato Galtieri y otros miembros de la Junta Militar, como el almirante Jorge Anaya y el brigadier Basilio Lami Dozo .

Su llegada el 11 de junio de 1982 quedó atada al tramo final del conflicto con Gran Bretaña, para sumar un mensaje centrado en la paz.

También celebró una misa en la Catedral y encabezó una ceremonia masiva en Luján, donde se estima que se reunieron unas 700.000 personas. “Mi presencia acá quiere hoy significar la prueba de ese amor en un momento histórico tan doloroso para vosotros como lo es el actual. Mi visita quiere estar marcada por el mismo carácter pastoral y eclesial por encima de toda intencionalidad política", sostuvo en esa ocasión.

En el mismo mensaje, el pontífice pidió por “la paz de Cristo sobre las víctimas de ambos bandos del conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña” y también oró por “las familias que lloran la pérdida de un ser querido”. En su cierre, durante un acto masivo en el Monumento de los Españoles, sintetizó su visita con la frase breve: “¡Hasta pronto, Argentina!”.

El pontífice pidió en el 82 por “la paz de Cristo sobre las víctimas de ambos bandos del conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña”. Gentileza: Infobae

La segunda y última visita de Juan Pablo II

Su segunda visita ocurrió el 6 de abril de 1987 bajo otro escenario político: el de la democracia, bajo el mando de Raúl Alfonsín, quien gobernaba desde 1983. El pontífice fue recibido por el mandatario en Aeroparque y luego mantuvieron una reunión privada en la Casa Rosada.

La actividad central de ese viaje fue el encuentro por la III Jornada Mundial de la Juventud, que presidió sobre la avenida 9 de Julio y Santa Fe. Se calcula que un millón de personas estuvieron allí y también celebró una misa en la cancha de Vélez ante unas 30.000 personas.



Su agenda también incluyó escalas en Bahía Blanca, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Viedma, Salta, Paraná y Rosario. Durante esa gira, Juan Pablo II habló ante jóvenes, sindicalistas, trabajadores, empresarios, representantes de pueblos originarios y referentes de otras religiones.

Su segunda visita ocurrió el 6 de abril de 1987 bajo otro escenario político: el de la democracia, bajo el mando de Raúl Alfonsín. Gentileza: Infobae

En Córdoba, en medio del debate por la Ley de Divorcio, dejó una de las definiciones más citadas del viaje al señalar que veía “signos preocupantes de degradación en relación con algunos valores fundamentales del matrimonio y la familia”.

El segundo viaje terminó con otra despedida, distinta de la de 1982. “¡Hasta siempre!”, dijo el polaco antes de partir. Tras ese segundo paso, ni Benedicto XVI ni Francisco viajaron a la Argentina durante sus pontificados.