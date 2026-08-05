Visita de León XIV: quién es Robert Prevost, el segundo Papa que visitará la Argentina

Fue obispo en Perú y uno de los hombres más influyentes del Vaticano hasta su asunción. De fuerte ligazón con Latinoamérica, realizará una gira por distintos países de la región.

El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre , en lo que será la primera llegada de un pontífice al país en casi cuatro décadas . Nacido en Estados Unidos, pero con una profunda trayectoria pastoral en América Latina , Robert Francis Prevost fue elegido en mayo de 2025 y representa una figura de continuidad con el legado de Francisco , combinando experiencia misionera, formación doctrinal y un bajo perfil político.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La confirmación de la visita fue realizada por el Gobierno nacional luego de que el Vaticano oficializara la primera gira sudamericana del pontífice, que también incluirá escalas en Uruguay y Perú .

Robert Francis Prevost nació en Chicago en 1955 , en el seno de una familia católica de origen obrero. Desde joven ingresó a la Orden de San Agustín , donde comenzó un camino religioso marcado por la vocación misionera.

Estudió Filosofía y Teología en la Catholic Theological Union y posteriormente obtuvo un doctorado en Derecho Canónico en Roma . Fue ordenado sacerdote en 1982 .

Poco después inició una etapa decisiva de su vida en Perú , donde desarrolló gran parte de su ministerio pastoral en la diócesis de Chulucanas , una de las regiones más humildes del país.

El papa León XIV mantiene una fuerte ligazón con América Latina. ewtn.it

Su vínculo con América Latina

La experiencia en territorio peruano moldeó buena parte de su identidad eclesiástica. Allí impulsó el trabajo con comunidades vulnerables, promovió la formación de agentes pastorales y acompañó iniciativas vinculadas con la defensa de los derechos humanos.

Su paso por América Latina también le permitió adquirir un dominio fluido del español y construir una estrecha relación con la realidad social de la región.

En 2023, Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos, uno de los cargos de mayor peso dentro del Vaticano, desde donde asesoró al entonces Papa en la designación de obispos en todo el mundo.

Su estilo se caracteriza por un perfil sobrio, con una impronta pastoral antes que política, y una influencia ejercida más desde el consenso que desde la exposición pública.

Durante su gestión eclesiástica en Perú, Prevost también enfrentó cuestionamientos por presunto encubrimiento en algunos casos de abusos ocurridos dentro de su diócesis.

Si bien no existen cargos formales en su contra, las denuncias mediáticas afectaron su imagen, especialmente entre los sectores que reclaman mayores niveles de transparencia dentro de la Iglesia Católica.

Por qué fue elegido Papa

Su cercanía con el pensamiento de Francisco, su experiencia internacional y su conocimiento de la realidad latinoamericana lo posicionaron como una figura de equilibrio para suceder al pontífice argentino.

Dentro del Vaticano es considerado un puente entre la Iglesia institucional y la pastoral, así como entre el hemisferio norte y el sur global.

Su elección como León XIV en mayo de 2025 fue interpretada como una continuidad del rumbo impulsado por Francisco, aunque con un estilo más reservado y una fuerte capacidad de gestión.

La visita a la Argentina

El Vaticano confirmó que León XIV realizará un viaje apostólico por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, hecho que causa gran expectativa en la región.

En la Argentina permanecerá del 8 al 11 de noviembre y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján, según el itinerario oficial difundido por la Santa Sede.

La confirmación del viaje fue anunciada por el canciller Pablo Quirno, quien además informó que este 5 de agosto, a las 9:00, brindará una conferencia de prensa en la Casa Rosada para ofrecer detalles de la visita.

La llegada de León XIV marcará la primera visita de un Papa a la Argentina en 39 años y se convertirá en uno de los acontecimientos religiosos e institucionales más relevantes del año.