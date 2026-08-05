Visita del papa León XIV a la Argentina: las reacciones del anuncio en el Gobierno y la oposición

La oficialización de la primera visita de León XIV a la Argentina despertó mensajes de respaldo y bienvenida de referentes políticos en redes sociales.

La confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina generó una rápida repercusión en el arco político. Luego de que el Vaticano oficializara el viaje y el Gobierno anunciara que el Pontífice estará en el país entre el 8 y el 11 de noviembre , comenzaron a multiplicarse los mensajes en X de funcionarios, referentes oficialistas y dirigentes opositores.

La noticia, que marcará la primera visita de un Papa a la Argentina en 39 años , fue celebrada por distintos sectores políticos, que destacaron el valor institucional, religioso e histórico del viaje. A medida que avanzó la jornada, las publicaciones en redes sociales comenzaron a reflejar las expectativas por la llegada de León XIV y el impacto que tendrá su paso por el país.

El presidente Javier Milei confirmó que la Santa Sede aceptó la invitación formal que el Gobierno había presentado en febrero y calificó la llegada del Pontífice como "una visita histórica para todos los argentinos" .

En su cuenta de X , escribió: "ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA . Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos."

Tras la oficialización del Vaticano, la Oficina del Presidente publicó un comunicado en el que destacó que "la Santa Sede ha confirmado la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV a la República Argentina que tendrá lugar entre los días 8 y 11 de noviembre del corriente año" .

ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro…

El texto sostuvo que "la visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos" y señaló que la decisión del Pontífice "responde a la invitación oficial formulada por el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, la cual fue entregada personalmente por el Canciller, Pablo Quirno, durante la misión oficial realizada al Vaticano en febrero del presente año".

Además, aseguró que el Gobierno garantizó a la Santa Sede todas las condiciones de seguridad y logística necesarias para concretar el viaje y afirmó que la Cancillería trabaja junto con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para coordinar la visita.

Pablo Quirno destacó el trabajo conjunto con el Vaticano

El canciller Pablo Quirno, quien encabezó las gestiones diplomáticas para extender la invitación oficial al Papa, también celebró la noticia a través de X.

"Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica. El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre. Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos", escribió.

Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina.



Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica.



El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre.… pic.twitter.com/xtPALCwigg — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 5, 2026

Jorge Macri: "Buenos Aires se prepara para recibir a Su Santidad"

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri también se pronunció en X y aseguró que la Ciudad ya comenzó a prepararse para recibir al Pontífice.

En su publicación sostuvo: "Con enorme alegría Buenos Aires se prepara para recibir a Su Santidad León XIV. Será un honor abrirle las puertas de una Ciudad que hace del encuentro, el respeto y la convivencia una forma de vivir. Nos llena de orgullo ser parte de un momento histórico para nuestro país. ¡Te esperamos @pontifex_es!"

Con enorme alegría Buenos Aires se prepara para recibir a Su Santidad León XIV.



Será un honor abrirle las puertas de una Ciudad que hace del encuentro, el respeto y la convivencia una forma de vivir. Nos llena de orgullo ser parte de un momento histórico para nuestro país.



¡Te… — Jorge Macri (@jorgemacri) August 5, 2026

Jorge García Cuerva: "Su visita y su mensaje serán importantes"

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, también se refirió a la confirmación del viaje de León XIV y aseguró que la visita tendrá un marcado carácter pastoral. "Su visita y su mensaje serán importantes", sostuvo este miércoles, al tiempo que destacó la expectativa que generó la oficialización del itinerario del Pontífice.

En diálogo con TN, explicó que la confirmación fue el resultado de varios meses de trabajo conjunto entre la Iglesia y la Santa Sede. "Sabíamos del viaje del Papa a España y luego del viaje a España. Ya había estado previamente en África, entonces la posibilidad estaba puesta en el segundo semestre. Dentro del segundo semestre había primero un viaje a Francia en septiembre. Se trabajó, se esperó, se conversó mucho y finalmente se dio. Ahora vendrá el trabajo más grande", afirmó.

Mariano Fuchila

García Cuerva remarcó que el eje del viaje será el encuentro del Papa con los fieles y no una agenda política. "Lo importante es pensar que es la visita del Papa. La visita del papa León XIV es una visita pastoral. El sentido del viaje es encontrarse con el pueblo de Dios, confirmarnos a los creyentes en la fe y fortalecernos en la esperanza y en la misión como Iglesia", señaló. Además, llamó a prepararse espiritualmente para la llegada del Pontífice: "Tenemos que preparar el corazón para la venida del Papa, del sucesor de Pedro, aquel que viene a confirmarnos en la fe y que seguramente tendrá un mensaje ligado también a las distintas problemáticas que vive nuestro país."