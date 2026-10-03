Elecciones en Brasil: Lula da Silva aventaja a Flávio Bolsonaro 42% a 38% en la última encuesta + Agregar ámbito en









El resultado se mantiene estable junto a otros relevamientos. El análisis técnico del sondeo abarcó a 2.506 personas entrevistadas entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre en 152 municipios de todo el país.

El análisis técnico del sondeo abarcó a 2.506 personas entrevistadas entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre en 152 municipios de todo el país.

La recta final hacia las elecciones presidenciales en Brasil se palpita de cara a los comicios de este domingo 4 de octubre. El clima político se centra en el duelo entre el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, y el opositor Flávio Bolsonaro, quienes concentran la mayor parte de la intención de voto. Así, una reciente encuesta arrojó que mientras el primero concentra el 42%, el segundo obtendría cerca del 38%.

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Los relevamientos de los últimos meses ubicaron a ambos como los candidatos con mayor voluntad de voto hasta el momento, mientras ninguno saca la suficiente ventaja como para consagrarse en primera vuelta.

Según la encuesta más reciente realizada por Datafolha, publicada el jueves 1 de octubre, Lula superaría a Flávio por apenas 4 puntos.

Una última encuesta de las elecciones en Brasil anticipó que Lula da Silva y Flávio Bolsonaro salen 42% a 38% Este estudio, encargado por el diario O Globo, ratifica esta diferencia, que se mantiene estable tras los últimos relevamientos de la consultora. El análisis técnico del sondeo abarcó a 2.506 personas entrevistadas entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre en 152 municipios de todo el país.

La muestra posee un margen de error máximo de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. A pesar de los números, las proyecciones indican que ningún postulante logra el triunfo en primera vuelta, motivo por el cual el proceso electoral brasileño se definirá en una segunda instancia el 25 de octubre.

Otro estudio presentado por la encuestadora Quaest el pasado lunes 28 de septiembre registraba una brecha de cinco puntos, con Lula en 39% y Bolsonaro en 34%. Según la encuesta más reciente realizada por Datafolha, publicada el jueves 1 de octubre, Lula superaría a Flávio por apenas 4 puntos. Brasil se polariza: Lula y Flávio Bolsonaro definen el rumbo económico entre el Estado presente y el libre mercado El próximo domingo 4 de octubre, el electorado brasileño acudirá a las urnas para definir el rumbo económico del país, polarizado entre el modelo desarrollista promovido por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y la plataforma más cercana al libre mercado capitaneada por el senador ultraconservador Flávio Bolsonaro. Pese a compartir metas fundamentales como la estabilidad fiscal, la contención de la inflación y lógicamente la búsqueda del crecimiento económico, ambos candidatos difieren radicalmente en el rol que debe asumir el Estado para alcanzarlas. Al Estado interventor promovido por el oficialismo progresista se contrapone el Estado mínimo que defiende el dirigente de extrema derecha, quien en los últimos sondeos se ubica en situación de empate técnico con Lula de cara a una eventual segunda vuelta.