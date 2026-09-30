Escándalo en Brasil: una investigación expuso supuestas orgías, regalos de lujo y lobby de Flávio Bolsonaro

Mensajes, audios, fotos y facturas de un examigo del candidato del PL revelaron presuntos pagos y una supuesta gestión ante un juez del Supremo.

Flávio Bolsonaro quedó en el centro de un nuevo escándalo a pocos días de la primera vuelta presidencial en Brasil , luego de que una investigación periodística revelara mensajes, audios, fotografías y facturas que lo vincularían con supuestas fiestas con prostitutas, costosos regalos de personas cercanas y una presunta gestión ante un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) .

Entre las revelaciones aparecen encuentros privados con prostitutas en un hotel de Río de Janeiro en los que habría participado el candidato presidencial. También se mencionan regalos de lujo recibidos de personas de su entorno y mensajes relacionados con una supuesta intermediación ante un magistrado del Supremo.

El material fue publicado por PlatôBR , en una investigación realizada por el periodista Rodrigo Rangel, y proviene de Alexandre Santini, examigo íntimo y exsocio de Bolsonaro en una chocolatería de Río de Janeiro. Ambos se distanciaron en 2022 en medio de una disputa económica.

Según la indagación, Santini habría organizado los encuentros con prostitutas y, en uno de los intercambios divulgados, pidió mantener la situación bajo reserva por encontrarse en un período electoral.

El reportaje también sostiene que Santini llegó a mostrar parte del material a Fernanda Bolsonaro, esposa del senador . Tras conocer la situación, Flavio le habría enviado mensajes a su examigo en los que reconocía haber tomado "muchas elecciones equivocadas", aunque el intercambio no precisa a qué episodios hacía referencia.

Un Rolex y regalos por miles de dólares

Las revelaciones también alcanzan la relación del candidato del Partido Liberal con personas de su entorno. Según los documentos publicados, el abogado Alan Belaciano habría comprado en 2022 un Rolex de oro blanco valuado en 305.000 reales, unos u$s58.000.

Belaciano también habría desembolsado más de 90.000 reales, unos u$s17.000, en equipamiento para un gimnasio instalado en la vivienda que Bolsonaro había adquirido en Brasilia. Las facturas y mensajes forman parte del conjunto de documentos conservados por Santini.

La supuesta gestión ante un juez del Supremo

Uno de los puntos centrales del reportaje involucra al juez del STF Kassio Nunes Marques, nombrado durante la presidencia de Jair Bolsonaro. Un mensaje enviado por Santini en diciembre de 2023 sostenía que Flavio había hablado directamente con el magistrado por un asunto relacionado con un cliente acompañado por Belaciano.

El material menciona además una cena en la casa del abogado en la que habría participado el jefe de gabinete del juez. Sin embargo, la investigación periodística no presenta una comprobación independiente de que la supuesta intermediación efectivamente se haya concretado. La asesoría de Nunes Marques sostuvo que el magistrado recibe a parlamentarios de diferentes partidos y que eso no compromete su imparcialidad.

El caso también alcanza al juez del Supremo Kassio Nunes Marques.

La campaña de Bolsonaro, por su parte, evitó pronunciarse públicamente sobre las nuevas revelaciones. En 2023, cuando parte de su disputa con Santini había salido a la luz, el senador negó deberle dinero a su exsocio.

El PT aprovechó las revelaciones

El oficialismo incorporó rápidamente el caso a la disputa electoral. El Partido de los Trabajadores (PT) difundió el reportaje en sus redes sociales, mientras dirigentes aliados al presidente Luiz Inácio Lula da Silva cuestionaron al candidato del PL.

Las revelaciones aparecen en la recta final hacia la primera vuelta presidencial y se suman a una campaña atravesada por fuertes cruces entre el oficialismo y el bolsonarismo.