Petroleras sellan contrato récord con Chile: 70.000 barriles diarios y u$s12.000 millones en exportaciones









YPF, Vista, Shell y Equinor firman con Enap un acuerdo histórico de exportación de shale oil hasta 2033.

La rehabilitación del Oleoducto Trasandino (OTA) y la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Norte constituyeron piezas clave para optimizar la evacuación del crudo hacia Chile. YPF

En un hito para el mercado energético regional, YPF, Vista, Shell Argentina y Equinor firmaron acuerdos de largo plazo con Enap –la Empresa Nacional de Petróleo de Chile– para la exportación de shale oil proveniente de Vaca Muerta. Los contratos, que tendrán vigencia hasta junio de 2033, marcan un salto cualitativo en la integración energética con Chile y consolidan el perfil exportador de la cuenca neuquina.

Los convenios contemplan un volumen inicial conjunto de hasta 70.000 barriles diarios, cifra que permitirá sostener un flujo estable de exportaciones durante casi una década. Según estimaciones oficiales, el esquema podría generar ingresos por cerca de u$s12.000 millones para la Argentina a lo largo de su ejecución, reforzando el aporte de Vaca Muerta a la balanza energética nacional.

El fortalecimiento del vínculo con Enap es resultado directo de los avances en infraestructura logrados en los últimos años. La rehabilitación del Oleoducto Trasandino (OTA) y la construcción del Oleoducto Vaca Muerta Norte constituyeron piezas clave para optimizar la evacuación del crudo hacia Chile. Esta red no solo abastece a la refinería chilena de Enap, sino que también posiciona a la Argentina con salida competitiva al Pacífico y a mercados internacionales de crudo.

YPF petróleo crudo Vaca Muerta shale oil Las exportaciones de petróleo de Vaca Muerta no solo abastecen a la refinería chilena de Enap, sino que también posicionan a la Argentina con salida competitiva al Pacífico y a mercados internacionales de crudo. YPF Actualmente, alrededor del 40% de las exportaciones de la cuenca neuquina se realizan a través del sistema OTA-Vaca Muerta Norte, que recuperó protagonismo a medida que creció la producción local de shale oil y se diversificaron los destinos.

Las compañías destacaron que este acuerdo demuestra la capacidad del sector para trabajar de manera coordinada y profundizar la integración energética regional.

"El compromiso conjunto permite dar previsibilidad a la producción, impulsar las exportaciones y consolidar a la Argentina como un proveedor confiable para distintos mercados", coincidieron las partes. Con un horizonte de ocho años de exportaciones garantizadas y un corredor logístico operativo hacia Chile, el entendimiento con Enap refuerza el posicionamiento internacional de Vaca Muerta y abre una nueva etapa para el desarrollo del shale argentino.