Chile: de cara al balotaje, Jeannette Jara y José Antonio Kast se cruzaron por la situación en Venezuela + Seguir en









La candidata oficialista repudió el avance de Estados Unidos sobre el país latinoamericano mientras que su rival defendió el accionar de Donald Trump y advirtió sobre la migración.

Jara y Kast cruzaron posiciones respecto a la situación en Venezuela.

A falta de poco más de una semana para el balotaje presidencial en Chile del 14 de diciembre, la candidata oficialista Jeannette Jara se enfrentó nuevamente en un debate con su rival electoral, el ultraderechista José Antonio Kast, y uno de los ejes de disputa fue la avanzada de Estados Unidos contra Venezuela. La líder comunista consideró que la solución de Donald Trump a la situación en el país latinoamericano es "muy incorrecta" mientras que el opositor apoyó las medidas del presidente republicano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Después de una primera vuelta electoral cerrada (Jara ganó con el 26,85% de los votos, apenas por encima del 23,92% de Kast), los dos candidatos tuvieron dos debates -habrá tres en total- para discutir sus principales propuestas y buscar atraer nuevos sectores del electorado. A priori, se espera que el candidato de derecha se imponga en el balotaje, teniendo en cuenta que cuenta con el apoyo de las fuerzas de Johannes Kaiser, Evelyn Matthei, que quedaron en cuarto y quinto lugar respectivamente en los comicios del 16 de noviembre.

Uno de los ejes de este último debate fue la situación en Venezuela, que entró en una creciente escalada diplomática con Estados Unidos, que lleva derribadas una veintena de embarcaciones en el Caribe por presunto narcotráfico, dejando un saldo de 80 personas muertas a causa de los ataques.

El cruce entre Jeannette Jara y José Antonio Kast por la avanzada de EEUU sobre Venezuela Respecto a este tema, Jara reconoció que el gobierno de Nicolás Maduro es una “dictadura”, pero criticó una eventual invasión. “La solución que está proponiendo Donald Trump me parece muy incorrecta, viola el derecho internacional y no voy a amparar la invasión de otro país", sentenció.

En ese sentido, agregó: “Lo que está haciendo Trump es anunciar una invasión militar y en vez de terminar un conflicto va a generar uno nuevo. Eso pasa con los gobiernos autoritarios y con eso no estoy de acuerdo“.

Por su parte, Kast se mostró en posición contraria y mencionó la frase del escudo chileno: "por la razón o la fuerza”. Para enfatizar su punto, señaló que entre cinco y ocho millones de migrantes “han salido huyendo de una narcodictadura” y por eso “han venido sicarios de Venezuela a asesinar personas aquí en Chile”. “Se han vulnerado los derechos de las personas, esos mismas migrantes que están acá. ¿Por qué están aquí?“, cuestionó el candidato conservador, que sostuvo la migración ilegal como uno de los puntos centrales de su campaña electoral.