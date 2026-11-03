Donald Trump señala que EEUU está a punto de alcanzar un acuerdo comercial con Canadá, tras meses de tensión + Agregar ámbito en









El mandatario estadounidense anticipó un inminente consenso tras dialogar con el primer ministro Mark Carney, en un intento por desactivar las millonarias represalias arancelarias entre ambos países. Los detalles, en la nota.

Acuerdo comercial: El presidente de EEUU asegura que las negociaciones con Canadá están cerca de un pacto definitivo. @whitehouse

En un nuevo avance de las negociaciones bilaterales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que las conversaciones con Canadá están muy cerca de alcanzar un acuerdo comercial definitivo.

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"Canadá es muy bueno, vamos a llegar a un acuerdo con Canadá muy pronto. Vamos a cerrar un gran acuerdo", comentó en una entrevista con Fox News.

El detalle Cabe precisar que en los últimos meses, Canadá y Estados Unidos se han aplicado mutuamente aranceles por miles de millones de dólares, en el marco de una creciente tensión comercial entre los dos países de América del Norte.

Tensión previa: Ambos países se aplicaron aranceles millonarios en los últimos meses. De hecho, el conflicto de aranceles con Canadá irrumpió de lleno en la agenda electoral estadounidense. En estados clave de la frontera norte como Michigan y Maine, el impacto del proteccionismo sobre las economías locales se consolidó como uno de los temas decisivos en los comicios legislativos de este martes.

Trump y el primer ministro canadiense, Mark Carney, señalaron el domingo que habían conversado sobre un acuerdo comercial, que, según el mandatario estadounidense, será "fantástico para nuestros agricultores".

Por su parte, Carney declaró en la red social X: "Nuestros equipos trabajarán ahora durante las próximas semanas para lograr ese resultado".