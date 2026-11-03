La amenaza de Irán en medio de las elecciones en EEUU: "Mataremos a Donald Trump" + Agregar ámbito en









El régimen iraní instaló una enorme valla con una imagen del mandatario estadounidense detrás de las rejas en Teherán. La provocación coincidió con las elecciones de medio término en Estados Unidos y nuevos bombardeos sobre una isla estratégica.

Irán instaló una valla gigante en Teherán con un mensaje intimidatorio hacia Donald Trump.

Una escalofriante amenaza contra Donald Trump apareció en las calles de Teherán, en plena jornada de elecciones de medio término en Estados Unidos. El régimen iraní instaló una gigantesca valla publicitaria en la plaza Enghelab, una de las más concurridas de la capital, con una imagen del presidente estadounidense detrás de las rejas y un mensaje intimidatorio: “Mataremos a Trump”. La escena se produjo en medio de la escalada militar entre Washington y Teherán, que mantiene en vilo a Medio Oriente.

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La instalación del cartel estuvo acompañada por una concentración de personas que exhibieron banderas rojas y pancartas con mensajes de venganza, entre ellos la consigna “Habrá sangre”. Los manifestantes reclamaron represalias por la muerte del líder supremo Ali Khamenei, asesinado el 28 de febrero durante los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel que desencadenaron la guerra.

En otra enorme imagen ubicada a pocos metros, Trump aparece junto al vicepresidente JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, todos con los rostros ensangrentados y los trajes desgarrados. La campaña visual se extendió también a la zona de Tajrish, en el norte de Teherán, donde una exposición al aire libre muestra pinturas del mandatario norteamericano en escenas violentas.

La amenaza iraní coincidió con las elecciones en Estados Unidos La ofensiva propagandística de Teherán se desplegó en una jornada clave para la política estadounidense. Este martes, los ciudadanos votan para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y aproximadamente un tercio del Senado, en unos comicios que representan una prueba para la gestión de Trump.

El conflicto con Irán se convirtió en uno de los principales puntos de desgaste para la Casa Blanca. La prolongada guerra, el aumento del costo de vida y el encarecimiento de los combustibles alimentaron el descontento de sectores de la población. Según un relevamiento de AP citado por LA NACION, la aprobación de Trump se ubicaba en torno al 35%, mientras que apenas una cuarta parte de los estadounidenses respaldaba su manejo de la economía.

Los demócratas buscan avanzar sobre el control del Congreso, lo que podría limitar el margen de maniobra del mandatario durante la segunda mitad de su mandato. En ese escenario, la guerra en Medio Oriente se convirtió en un tema central de la campaña electoral. Nuevos bombardeos en una isla estratégica La amenaza en las calles iraníes coincidió con nuevos ataques estadounidenses sobre la isla de Qeshm, situada en el estratégico estrecho de Ormuz. Los bombardeos se produjeron el lunes, horas antes de la apertura de las urnas, y fueron reportados por The Wall Street Journal y confirmados por funcionarios estadounidenses a Reuters. Washington describió las operaciones como acciones defensivas destinadas a proteger a sus fuerzas y reducir la capacidad iraní de amenazar la navegación en uno de los corredores más importantes para el transporte mundial de petróleo. La isla alberga instalaciones militares, una base naval y estructuras subterráneas vinculadas al sistema de misiles iraní. La respuesta de Teherán fue inmediata. El viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, sostuvo que la agresión contra su país no había terminado y que Irán continuaba en estado de guerra. “Estamos preparados para cualquier escenario. Si Estados Unidos opta por un curso de acción diferente, Irán se tomará en serio su propia defensa”, advirtió el funcionario, en declaraciones citadas por la agencia ANSA.