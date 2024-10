Elecciones en EEUU: en un estado clave, latinos frustrados con los demócratas abrazan a Donald Trump

Algunos votantes atribuyen el desencanto al aumento del costo de vida y las políticas migratorias. Barajas, por ejemplo, cree que las promesas de deportaciones masivas de Trump de llegar a la Casa Blanca sólo impactarán "a los delincuentes". "Él no irá contra los trabajadores", afirma el hombre que explicó que muchos latinos lo desprecian por su retórica anti-inmigración.

La mayoría de los hispanos en Estados Unidos cree que Trump no habla de ellos cuando acusa a los migrantes de comerse las mascotas de los estadounidenses, ser criminales y de infectar la sangre de su país, de acuerdo con una encuesta de The New York Times de este mes.

Joe Biden Kamala Harris.jpg Muchos latinos afirman que con la gestión Biden-Harris, hubo "mucha promesas" pero "nada" cambió.

"(Harris) es producto de padres inmigrantes", dijo Ricardo Fernández, de 54 años, para quien los demócratas necesitan mejorar su comunicación con la comunidad. "Muchos latinos no están bien informados (...) sobre qué es lo que se está jugando aquí", sostiene el empresario.

"Estamos hablando de una candidata que habla con afán de ayudar a la clase media y un candidato (...) cuyo plan es fortalecer a los multimillonarios. Entonces ¿el latino en dónde va a quedar? ¿Cuántos latinos son millonarios aquí en Estados Unidos?".

La irrupción de Kamala Harris en la campaña en comparación con Joe Biden

La llegada de Harris en la campaña mejoró la tracción de los demócratas entre los latinos, en comparación con Biden debido al tema identitario. Pero es una preocupación latente en el norte de Las Vegas, un bastión latino en donde funciona el Broadacres Market, un enorme y colorido mercado de pulgas.

Allí los trabajadores, mayormente hispanos, repiten que la economía y, para algunos, la falta de documentos son las prioridades. Carlos Reyes, de 57 años y a cargo de un puesto de camisetas, dice sentirse más inclinado a apoyar a Harris porque "empezó como cualquiera, desde abajo". Pero sigue indeciso a dos semanas de la elección.

Qué dicen los latinos que votarán a Donald Trump

Algunos latinos radicados en Nevada, demuestran su descontento con la gestión Biden y que quedan algunos cabos sueltos tras este mandato. María Salinas, quien administra un puesto de jugos en un mercado en el norte de Las Vegas, cuenta que varios familiares buscaron regularizarse durante años en Estados Unidos.

Esto los llevó a apoyar a los demócratas en 2020. "Promesas y promesas (...) pero nada cambia para nosotros", lamenta. Esta decepción la motiva a votar por los republicanos el 5 de noviembre: "Yo creo que Trump puede cambiar un poco las cosas".

Donald Trump.png El apoyo de la comunidad latina puede ser decisivo para Donald Trump. @realdonaldtrump

Javier Barajas, un empresario de 65 años, llegó al país hace cuatro décadas y construyó un emporio gastronómico piedra por piedra. "Yo nunca he entendido por qué a fuerzas dicen que los latinos tenemos que ser demócratas", acotó el mexicano, que terminó por accidente en la 'capital del pecado'.

"Lo digo porque estoy muy molesto con los demócratas, porque son puras promesas. (...) Y esta es la forma de decirles 'Ok, ya basta. No estamos de acuerdo con ustedes'. Necesitan ya tomarnos más en serio", sostuvo indignado.