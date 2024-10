Elecciones en Estados Unidos: comenzó el voto anticipado en varios estados

Tras una larga y convulsionada campaña electoral, en menos de 15 días se definirá al próximo presidente de Estados Unidos . El resultado de la muy cerrada disputa entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris genera cada vez más expectativa. Una nueva encuesta de The New York Times y Siena College arrojó que ambos están empatados en un 48% del voto popular.

El voto anticipado comenzó este sábado: Michigan es clave

Los llamados "estados bisagra" son Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Y es que los votos de los electores de estos siete estados tendrán mucho más peso que los del resto, debido a los niveles de apoyo similar para demócratas y republicanos.

Entre los mencionados, aparece Michigan, el estado que sorprendió al país en 2016 cuando respaldó al expresidente Trump por 0,23 puntos, o apenas 10.704 votos. Desde entonces, el estado ha cumplido con los demócratas, con una victoria de casi tres puntos para el presidente Biden, la elección y reelección de la gobernadora Gretchen Whitmer y, en las últimas elecciones intermedias, una trifecta en el gobierno estatal. De todas formas, según las encuestas, será una carrera competitiva.

Los residentes de ese estado pueden votar por correo desde septiembre, y la votación anticipada presencial también está en marcha en varios condados, con fechas y horarios que dependen de cada región. Si los votantes no se registraron antes del 21 de octubre, aún pueden hacerlo en persona durante la votación anticipada o el mismo día de las elecciones.

Los demócratas obtienen buenos resultados en la parte sureste del estado, y Biden logró ganar en 2020 atrayendo a los votantes afroamericanos y ganando terreno en el área metropolitana de Detroit. Ganar el condado de Kent, donde se encuentra Grand Rapids y una mezcla representativa de votantes urbanos, suburbanos y rurales, también fue crucial para su victoria. Trump necesitará recuperarlo para lograr una victoria a nivel estatal en 2024.

Florida, Nueva York y Nueva Jersey, con votantes anticipados

El estado Peninsular tiene una gran importancia en cada elección norteamericana. Varios centros de votación ya tuvieron la visita de electores anticipados, y el proceso se mantendrá abierto en los próximos días, con horarios y ubicaciones disponibles en el sitio web electoral del estado.

Por el lado de Nueva York, la votación anticipada se extenderá hasta el 3 de noviembre, al igual que en Nueva Jersey. En el primero, los residentes que viven fuera de la Ciudad de Nueva York pueden elegir cualquier centro de votación anticipada en su condado, mientras los que habitan dentro tienen un centro designado. El mismo, por tradición, es demócrata.

En el caso de Nueva Jersey, los centros de votación están abiertos de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., hora del este, de lunes a sábado, y de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. los domingos. Para aquellos que prefieran votar por correo, el estado comenzó a aceptar solicitudes de boletas en septiembre, y la fecha límite para enviarlas es el 5 de noviembre.

Distintas encuestas reflejan un posible empate entre Trump y Harris en las elecciones presidenciales

A tan solo 10 días de que se celebren unas nuevas elecciones presidenciales en Estados Unidos, encuestas de dos prestigiosos medios norteamericanos detallan un empate técnico entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris.

El diario The New York Times publicó los datos obtenidos mediante el Siena College, donde Harris sacaría un 49%, mientras que Trump un 48%. Esos números reflejan una elección muy ajustada, que teniendo en cuenta el margen de error, podría significar un empate. En cuanto a los estados pendulares -los que no tienen un candidato claro en las encuestas- cuatro son liderados por la vicepresidenta mientras que tres irían por el exmandatario. Además, revelaron que en Minnesota, New Hampshire y Virginia, Harris lleva una ventaja de 6 puntos; así como también Trump en Texas, Florida y Ohio.

De esta manera, el sondeo muestra unos posibles 276 votos electorales para Kamala Harris, por lo que pasaría la mayoría (270) y aventajaría a Donald Trump, que obtendría 262. Sin embargo, esos números podrían cambiar, por lo que todavía no hay nada dicho.

La otra encuesta fue publicada por CNN y realizada por la empresa SSRS, donde fueron consultados 1.704 votantes. La misma reflejó un empate entre ambos candidatos, con un 47%. Además, destacaron que en las previas elecciones donde Trump se presentó, sacaba varios puntos en los sondeos, algo que esta vez no sucede.