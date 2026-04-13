Elecciones en Perú: más de 52.000 peruanos votaron en una jornada inédita tras fallas en los comicios

La demora en la llegada del material electoral dejó 13 centros sin abrir en Lima. Este lunes hubo una votación adicional mientras Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se encaminan a la segunda vuelta.

Más de 52.000 ciudadanos tuvieron este lunes en Perú una jornada adicional e inédita de votación luego de que el retraso en la entrega del material electoral impidiera la apertura de 13 centros durante las elecciones generales del domingo. En paralelo, con más de la mitad de las actas procesadas, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga se perfilan para disputar el balotaje del 7 de junio .

Los comicios definieron presidente, dos vicepresidentes, 60 senadores y 130 diputados. Según los primeros datos del escrutinio en tiempo real de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) , con el 55,41% de las actas procesadas , Keiko Fujimori , de Fuerza Popular, alcanzaba el 16,9% de los votos, mientras que Rafael López Aliaga , de Renovación Popular, reunía el 14,3% .

De sostenerse esa tendencia, ambos competirán en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio . Más atrás se ubicaba Jorge Nieto Montesinos , del Partido del Buen Gobierno, con el 12,7% .

La jornada extraordinaria de este lunes se concentró en 13 centros del sur de Lima , afectados por la apertura tardía de las mesas. Desde la madrugada, cientos de personas volvieron a hacer fila en colegios de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacamac , que no habían podido funcionar el domingo. Las mesas permanecerán habilitadas hasta las 18 hora local (20 de Argentina) .

La medida excepcional también alcanzó a mesas abiertas en los consulados peruanos de Patterson y Orlando, en Estados Unidos , según confirmó la Cancillería peruana.

La Junta Nacional de Justicia de Perú abrió una investigación preliminar por las demoras

La Junta Nacional de Justicia de Perú anunció este lunes la apertura de una investigación preliminar contra Piero Corvetto, titular de la ONPE, por los inconvenientes registrados durante la jornada electoral del domingo.

A través de un comunicado difundido en X, el organismo explicó que la decisión se tomó “en atención a los hechos denunciados por diversos ciudadanos, a través de los medios de comunicación, en el marco de las Elecciones Generales 2026”. Además, solicitó un informe detallado sobre su ratificación en el cargo para evaluar el desempeño del funcionario.

La pesquisa quedó en manos del organismo encargado de evaluar y sancionar a jueces, fiscales y otros funcionarios de distintas instituciones, incluida la propia ONPE, y se conoció apenas un día después de que múltiples centros de votación sufrieran demoras por fallas en la distribución del material electoral.

Frente a ese escenario, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) había resuelto el domingo extender una hora la votación en todo el país y, de manera extraordinaria, habilitar este lunes los 13 centros que no pudieron abrir para garantizar el derecho al sufragio de quienes se quedaron sin votar.