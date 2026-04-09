En medio de la frágil tregua en Medio Oriente, Irán consolida su poder en el estrecho de Ormuz + Seguir en









El alto el fuego deja a Irán fortalecido en un punto clave del comercio energético global y abre un escenario de tensión latente.

El alto el fuego puso en pausa casi seis semanas de enfrentamientos en la región.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán pone fin, por ahora, a casi seis semanas de guerra y deja a Teherán en una posición estratégica consolidada, con control de facto sobre el estrecho de Ormuz y capacidad de influencia sobre los mercados energéticos globales, pese a los daños sufridos durante el conflicto.

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Mientras el presidente Donald Trump proclamó la victoria, analistas advierten que la tregua es frágil y no resuelve los principales focos de conflicto. La pausa en los combates, lejos de significar una solución definitiva, abre la puerta a una posible escalada en el futuro.

MOJTABA JAMENEI (1) Irán mantiene el control de un paso clave para el comercio energético mundial. EFE Un alto el fuego que cesa las tensiones El acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán es visto como una interrupción temporal de las hostilidades más que como un cierre del conflicto. Las amenazas vinculadas al desarrollo nuclear, los misiles y las operaciones indirectas siguen vigentes y sin resolución.

En ese contexto, Irán no solo logró sostener su estructura de poder, sino también reforzar su posición regional. La guerra, que se extendió durante casi seis semanas, dejó daños significativos, pero no debilitó la capacidad estratégica del país.

El control del estrecho de Ormuz, clave del nuevo escenario Uno de los puntos centrales tras la tregua es el dominio que Teherán ejerce sobre el estrecho de Ormuz, una vía crucial para el transporte de petróleo a nivel mundial. Este control le otorga una herramienta de presión directa sobre la economía global.

Según los análisis, los planes iraníes de cobrar peajes por garantizar el paso seguro de embarcaciones generan preocupación en los mercados energéticos, que ya reaccionan ante la posibilidad de mayores costos y restricciones. Las consecuencias del conflicto no se limitan a los países involucrados directamente. Las tensiones se extendieron a otras naciones del Golfo, cuyas economías dependen en gran medida de la estabilidad en la región. Estrecho de Ormuz La guerra dejó daños, pero no debilitó el poder estructural de Teherán. Voi Además, la incertidumbre en torno al suministro energético contribuye a un escenario de volatilidad económica a nivel mundial. El equilibrio alcanzado tras el alto el fuego es, por ahora, inestable y condicionado por factores que siguen sin resolverse. De esta manera, el fin de los combates no implica el cierre del conflicto, sino el inicio de una nueva etapa marcada por la tensión, la negociación y el peso estratégico de Irán en uno de los puntos más sensibles del comercio global.