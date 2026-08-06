La FIFA pidió disculpas por el fallido proyecto para sumar inversores privados para el Mundial

El organismo comandado por Gianni Infantino reconoció errores y retiró definitivamente el proyecto FIFA Forward Enterprise, que tenía el objetivo de privatizar los derechos de la Copa del Mundo.

La FIFA pidió disculpas por el fallido proyecto para sumar inversores privados a la Copa del Mundo

La FIFA pidió disculpas este jueves por los errores cometidos en la elaboración y comunicación del proyecto que pretendía incorporar inversores privados a los negocios comerciales de sus principales torneos, durante una reunión de emergencia celebrada en Rabat, Marruecos , aunque simultáneamente advirtió que defenderá su “integridad, buen gobierno y debido proceso” frente a nuevas críticas.

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La iniciativa, denominada FIFA Forward Enterprise , contemplaba la creación de una empresa controlada por el organismo para concentrar los derechos audiovisuales, patrocinios, entradas, licencias y operaciones vinculadas con los Mundiales y otras competencias.

El plan preveía recaudar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de una participación minoritaria a fondos privados, sobre una valuación inicial de 20 mil millones , mientras la FIFA conservaría la mayoría accionaria y el control de las decisiones deportivas.

Sin embargo, el fuerte rechazo de federaciones, confederaciones, futbolistas y distintos actores del fútbol internacional obligó a Gianni Infantino a retirar la propuesta pocos días después de haberla presentado.

Durante la cumbre en Marruecos, la conducción del organismo admitió que el Consejo y las 211 asociaciones nacionales pudieron sentirse excluidos de las conversaciones y reconoció que el proceso “debería haberse gestionado de otra manera”.

La FIFA también aceptó que cometió errores después de que el proyecto fuera filtrado a la prensa y envió una carta separada para disculparse ante sus federaciones miembro.

Además, anunció que realizará una revisión interna y presentará un informe en la próxima reunión de su Consejo, con el compromiso de evitar que una situación semejante vuelva a repetirse.

No obstante, después de admitir sus fallas, el organismo lanzó una advertencia contra quienes cuestionaron la iniciativa: “La FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso”.

La entidad agregó que adoptará “todas las medidas necesarias” para proteger su nombre y reputación, mientras sostuvo que, pese a los errores reconocidos, las actuaciones vinculadas con el proyecto respetaron íntegramente su marco normativo.

En la reunión participaron Infantino, el secretario general Mattias Grafström y los integrantes de la Junta Directiva. Estos últimos ratificaron su respaldo al presidente, mientras que el dirigente suizo también expresó su apoyo a la administración.

La FIFA aseguró que continuará analizando otras vías para aumentar los fondos destinados al desarrollo del fútbol, pero el proyecto que abría parte del negocio de los Mundiales a inversores privados quedó oficialmente descartado.