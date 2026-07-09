Plantel y Creditech presentaron la oferta más competitiva para operar dos corredores clave de la Red Federal de Concesiones

El consorcio integrado por la constructora Plantel y Creditech, del Grupo Corven, realizó la mejor propuesta económica para los tramos Portuario Sur y Mediterráneo, que abarcan más de 1.300 kilómetros de rutas nacionales. La oferta presentó una tarifa 25% inferior a la de su competidor más cercano.

El consorcio conformado por Plantel S.A. y Creditech S.A. , empresa perteneciente al Grupo Corven , presentó la mejor oferta económica para operar los tramos Portuario Sur y Mediterráneo de la Fase B de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones (RFC) , uno de los procesos licitatorios más relevantes para la infraestructura vial nacional.

Según informaron las empresas, la propuesta presentada ofreció una tarifa 25% inferior a la de su competidor más cercano, lo que representa un menor costo para los usuarios y una mejora en las condiciones económicas para el Estado. En conjunto, ambos corredores comprenden 1.309 kilómetros de rutas nacionales estratégicas , utilizadas para el transporte de personas y cargas en distintas regiones del país.

El Tramo Portuario Sur comprende 636,75 kilómetros , incluyendo la Ruta Nacional 9 , entre Campana y San Nicolás, y la Ruta Nacional 188 , desde San Nicolás hasta Realicó, en La Pampa.

Por su parte, el Tramo Mediterráneo abarca 672,32 kilómetros sobre la Ruta Nacional 7 , desde Luján hasta el límite entre Córdoba y San Luis, además de conexiones con la Ruta Nacional 8 y un tramo de la Ruta Provincial 35 .

Desde el consorcio destacaron el proceso licitatorio impulsado por el Gobierno nacional y señalaron que la apertura de la competencia permitió la participación de nuevos operadores y la presentación de ofertas que buscan optimizar los recursos públicos.

La propuesta presentada ofreció una tarifa 25% inferior a la de su competidor más cercano

Asimismo, aseguraron que ambas compañías cumplen con los requisitos de capacidad financiera y operativa exigidos por los pliegos y cuentan con la experiencia necesaria para administrar simultáneamente ambos corredores.

"Recibimos este resultado con entusiasmo y con el compromiso de aportar nuestra experiencia y capacidades para el desarrollo de un proyecto estratégico para la infraestructura vial del país. La complementariedad entre Plantel y Creditech nos permitió presentar una propuesta sólida y competitiva, que combina capacidad técnica, capital de trabajo, gestión operativa y respaldo financiero y patrimonial para brindar un servicio eficiente, seguro y sustentable para el interés público", señalaron desde el consorcio.

Plantel es una empresa argentina con más de 30 años de trayectoria en obras de ingeniería, infraestructura vial, energética e hidráulica, mientras que Creditech forma parte del Grupo Corven, uno de los principales grupos industriales del país, con más de 57 años de historia, seis plantas industriales, más de 6.500 empleos directos e indirectos y una facturación anual superior a USD 800 millones.

La adjudicación definitiva de ambos corredores quedará sujeta al proceso de evaluación previsto en la licitación, aunque el consorcio confía en que su propuesta será seleccionada por resultar la más conveniente desde el punto de vista económico y técnico.