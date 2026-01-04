Ensayos secretos y un operativo nocturno: así fue como EEUU planificó la captura de Nicolás Maduro + Seguir en









Fuentes de inteligencia revelaron que la operación se preparó durante meses, con simulaciones a escala real y un despliegue militar sin precedentes en el Caribe.

Nicolás Maduro fue capturado por EEUU

La captura de Nicolás Maduro y su esposa, anunciada por Donald Trump en la madrugada del sábado, fue el desenlace de una operación que se gestó en absoluto sigilo durante varios meses y que incluyó entrenamientos minuciosos, inteligencia en terreno y un amplio despliegue militar.

Cómo logró Estados Unidos capturar a Nicolás Maduro Según reconstruyeron fuentes vinculadas al operativo, fuerzas de élite de Estados Unidos, entre ellas la Fuerza Delta del Ejército, montaron una réplica exacta de la residencia segura donde se alojaba Maduro. Allí ensayaron repetidamente los accesos, las rutas internas y los posibles escenarios de resistencia, con el objetivo de minimizar imprevistos durante el asalto real.

En paralelo, la CIA habría desplegado desde agosto un pequeño equipo en Venezuela, encargado de analizar los movimientos cotidianos del mandatario. De acuerdo con fuentes citadas por medios internacionales, la agencia también contaba con un informante cercano que permitió seguir en tiempo real los desplazamientos del líder venezolano y confirmar su ubicación precisa la noche del operativo.

La luz verde política llegó pocos días antes, aunque los estrategas militares recomendaron aguardar mejores condiciones climáticas. Finalmente, el viernes por la noche Trump autorizó la ejecución de lo que se denominó Operación Determinación Absoluta, confirmada horas después por el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

MADURO-CAPTURA Las tropas avanzaron rápidamente y lograron reducir a Maduro y a su esposa, quienes finalmente se rindieron. Pese a algunos intercambios de disparos, no se registraron bajas fatales entre las fuerzas estadounidenses. El plan incluyó un despliegue masivo en el Caribe, con un portaaviones, buques de guerra, aviones de combate y bombarderos estratégicos, además de miles de efectivos. Mientras se realizaban ataques a objetivos militares y sistemas de defensa aérea en las cercanías de Caracas, comandos especiales ingresaron a la capital venezolana en helicópteros, bajo fuego y con equipamiento diseñado para forzar accesos blindados.

Una vez dentro del complejo, las tropas avanzaron rápidamente y lograron reducir a Maduro y a su esposa, quienes finalmente se rindieron. Pese a algunos intercambios de disparos, no se registraron bajas fatales entre las fuerzas estadounidenses. Horas más tarde, Trump difundió una imagen del mandatario venezolano bajo custodia a bordo de un buque de la Armada de Estados Unidos, cerrando así una de las operaciones más impactantes y controvertidas de la política internacional reciente.