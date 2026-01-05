Mickey Rourke lanzó una campaña para recaudar fondos y no ser desalojado de su casa en Los Ángeles + Seguir en









La campaña ha sido creada con el consentimiento de Rourke por Liya-Joelle Jones, una amiga del actor y que forma parte de su equipo.

El actor no atraviesa un buen momento financiero.

El actor Mickey Rourke lanzó una campaña de recaudación en la plataforma GoFundMe para reunir 100.000 dólares y no ser desalojado de su vivienda en alquiler. "La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad", señala el anuncio en la plataforma.

El actor de 73 años ha conseguido en este momento aproximadamente 50.000 dólares a través de un total de 1.239 donativos, la mitad de su objetivo.

La campaña ha sido creada con el consentimiento de Rourke por Liya-Joelle Jones, una amiga del actor y que forma parte de su equipo. La recaudación de la popular plataforma se llama ‘Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa’.

"Mickey está pasando por un momento muy difícil y ha sido increíblemente conmovedor ver cuánta gente se preocupa por él y quiere ayudarlo”, ha señalado Jones al portal The Hollywood Reporter.

"La vida no siempre avanza en línea recta, y a pesar de todo lo que Mickey ha aportado con su trabajo y su vida -añade-, ahora enfrenta una difícil situación financiera que ha puesto en riesgo su vivienda".

"La fama no protege contra las dificultades, y el talento no garantiza la estabilidad", añade la descripción. "Lo que queda es una persona que merece dignidad, vivienda y la oportunidad de recuperar su equilibrio". El presente de Mickey Rourke El actor recibió la notificación de desalojo el 18 de diciembre de un apartamento que tenía alquilado desde marzo de 2025 por 5.200 dólares al mes, y que posteriormente aumentó hasta 7.000 dólares al mes, según informó el diario Los Ángeles Times. Rourke saltó a la fama en la década de los ochenta con películas como Nueva Semanas y Media o Diner pero abandonó su carrera como actor para dedicarse al boxeo de manera profesional, una decisión que le provocó lesiones graves. Aún así Rourke nunca desapareció del todo de la actuación, con papeles en Sin City: Ciudad del Pecado, Domino o Iron Man 2. Uno de sus mejores papeles de los últimos años fue con El luchador de Darren Aronofsky en el que interpretaba a un luchador profesional entrado en años y que le valió un Globo de Oro y una nominación al Óscar.