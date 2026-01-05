Venezuela confirma que EEUU mató a parte del equipo de seguridad de Nicolás Maduro + Seguir en









Lo dijo el ministro de Defensa Vladimir Padrino. Se estima que murieron al menos 80 personas entre personal civil y militar.

Según Padrino “asesinaron a sangre fría” a integrantes del anillo de seguridad presidencial, efectivos militares y civiles. Reuters

El ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladímir Padrino López, acusó a EEUU de haber provocado decenas de muertes durante la operación militar que culminó el sábado con la captura del presidente Nicolás Maduro en Caracas. Según afirmó, fuerzas estadounidenses “asesinaron a sangre fría” a integrantes del anillo de seguridad presidencial, efectivos militares y civiles.

Padrino leyó un comunicado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), aunque evitó precisar la cantidad de víctimas. No obstante, el diario The New York Times, citando a un alto funcionario venezolano bajo condición de anonimato, estimó en al menos 80 los muertos, entre civiles y personal de seguridad, como resultado de la intervención del ejército estadounidense.

Horas más tarde, el Gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 militares cubanos que integraban el primer anillo de seguridad de Maduro al momento de su captura. En un comunicado difundido en redes sociales, La Habana sostuvo que los efectivos “cumplieron heroicamente con su deber” y murieron durante enfrentamientos directos o como consecuencia de bombardeos contra instalaciones estratégicas.

Padrino tildó la captura de Maduro como un “secuestro cobarde” captura fuerzas armadas venezuela declaracion Padrino llamó a preservar la “unión cívico-militar-popular-policial”. En una declaración televisada, Padrino anunció además que la FANB reconoce a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordena al Poder Ejecutivo asumir el mando por un período de 90 días, mientras se evalúa la situación institucional del país.

Flanqueado por el Alto Mando Militar en cadena nacional, el ministro calificó la detención de Maduro como un “secuestro cobarde” y reiteró que lo considera “el presidente constitucional de la República”, al igual que a su esposa, Cilia Flores. En ese marco, exigió su liberación inmediata y ratificó el respaldo de las Fuerzas Armadas al decreto de Conmoción Interior dictado tras el ataque y puesto en vigencia por Rodríguez.

Padrino llamó a preservar la “unión cívico-militar-popular-policial” y exhortó a las fuerzas de seguridad a mantenerse en estado de alerta frente a lo que describió como una “agresión imperial”. Al mismo tiempo, pidió a la población continuar con sus actividades cotidianas dentro del marco legal, al sostener que la prioridad de la FANB es garantizar la paz y la gobernabilidad. El pronunciamiento del ministro refuerza la idea de que, pese a la captura de Maduro y Flores, el núcleo duro del chavismo, con la Fuerza Armada como pilar central, no muestra fisuras visibles. En ese esquema, las demandas del liderazgo opositor y los sectores democráticos continúan sin tener incidencia en la estructura de poder militar.