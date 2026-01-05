De Ricardo Montaner a Roger Waters: grieta política y fuertes críticas al ataque de EEUU a Venezuela

A través de las redes se expresaron opiniones a favor y voces que se mostraron críticas de la intervención por parte del gobierno de Donald Trump en Venezuela.

Hubo opiniones a favor y otras voces que se mostraron bastante críticas de la intervención por parte del gobierno de Donald Trump en Venezuela.

Una de las primeras en compartir un mensaje sobre lo ocurrido fue Catherine Fulop . “¡¡Dios nos proteja!! Llegó el día y se hará Justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela“, escribió la actriz venezolana.

En Instagram el cantante nacido en Argentina, sumó: ”Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia guíe el futuro de todos los que te aman. Amén".

El músico Carlos Baute también se refirió al tema, y aseguró que Venezuela comenzó el camino hacia la libertad. “Todos los cambios profundos duelen. Sabemos que vienen días difíciles, pero después de la tormenta siempre llega la calma. A todos los que están adentro —familia, amigos, nuestra gente— estamos rezando por ustedes y acompañándolos a la distancia en todo lo que sea posible”, sostuvo.

Artistas que se pronunciaron en contra del ataque de Estados Unidos a Venezuela

También hubo opiniones en contra del ataque a Venezuela. Una de las más contundentes fue la del escritor Stephen King, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar el accionar del gobierno norteamericano y apuntar directamente contra Trump.

“Maduro no es buena persona, de acuerdo. Pero Putin tampoco y Trump le tendió la alfombra roja”, escribió el escritor, en referencia a la relación del presidente estadounidense con el mandatario ruso.

En ese mismo mensaje, King fue más allá y puso el foco en lo que considera el verdadero trasfondo de la operación: “No se trata de drogas, se trata de petróleo (que en cierto modo sí es droga)”, lanzó, aludiendo a los intereses energéticos en juego en Venezuela.

"Maduro's not a good guy, agreed. But neither is Putin, and Trump rolled out the red fucking carpet for him. It's not about dope, it's about oil (which kinda IS dope). Just when you think Trump has hit the gutter, he bounces lower." — Stephen King (@StephenKing) January 3, 2026



Just when you think Trump has hit the gutter, he bounces lower. — Stephen King (@StephenKing) January 3, 2026

A las críticas de Stephen King se sumó también el músico británico Roger Waters, fundador de Pink Floyd, quien difundió un duro pronunciamiento en el que condenó el accionar de Estados Unidos en Venezuela y responsabilizó directamente a Donald Trump por la ofensiva.

En un mensaje dirigido a la opinión pública, Waters describió el operativo como una agresión injustificada y expresó su solidaridad con el pueblo venezolano. Según señaló, se trata de un episodio que generó rechazo en amplios sectores de la sociedad a nivel global y que, a su entender, refleja una lógica de poder impropia de un conflicto internacional.

"Estamos todos paralizados por la salvaje agresión activa, cometida por el imperio de EU, contra nuestras hermanas, nuestros hermanos y camaradas venezolanos. Estamos con ustedes, ninguno de nosotros, alrededor del mundo, sólo Dios sabe qué porcentaje, pero probablemente el 99 por ciento de todas las personas mundialmente estamos diciendo que deploramos sus acciones".

Por su parte el músico Gastón Sardelli de Airbag también se pronunció en contra: "Es un horror porque nunca es mejor solución que EEUU invada. No existe un solo ejemplo que demuestre lo contrario", aseguró.

Luego, agregó: "De hecho, ahora se viene algo peor para Venezuela. Estaba mal... ahora estará peor. Una cosa es lidiar con un dictador de cabotaje y otra contra el mayor dictador de los últimos 100 años".