El Museo del Louvre reabre parcialmente sus puertas, mientras sus trabajadores retoman las huelgas

El Museo del Louvre abrió sus puertas en París con tres horas de retraso y acceso limitado, luego de que sus trabajadores resolvieran reanudar una huelga en reclamo de mejoras salariales y laborales, en un contexto marcado por un millonario robo de joyas, fallas edilicias y un fuerte aumento del flujo turístico.

La decisión fue adoptada a primera hora del día, cuando el personal del museo se reunió en asamblea para definir si retomaba la medida de fuerza iniciada en diciembre y suspendida durante las fiestas de fin de año. Finalmente, los sindicatos confirmaron que la huelga continuaría ante la falta de avances en las negociaciones con el Ministerio de Cultura de Francia. Como consecuencia, el Louvre funcionó de manera parcial y mantuvo cerradas algunas áreas.

La reanudación del paro tras reclamos laborales y salariales Según informaron los gremios CFDT y CGT, la reanudación del paro fue aprobada “por unanimidad” por unos 350 trabajadores de distintos sectores del museo, entre ellos regidores, conservadores y personal de apoyo. “Unas 350 personas, de diferentes oficios (regidores, conservadores, agentes de apoyo) votaron por unanimidad”, señaló Valérie Baud, representante de CFDT.

espec Louvre.jpg Apertura parcial del museo más visitado del mundo, con algunas salas cerradas por la medida de fuerza. Los sindicatos sostienen que el personal del Louvre se encuentra sobrecargado de trabajo y denuncian una gestión deficiente de los recursos humanos. Entre los principales reclamos figuran la incorporación de más empleados, aumentos salariales y una mejor administración del presupuesto del museo. También cuestionan la falta de personal en áreas clave, como la vigilancia de las salas.

Apertura parcial del Louvre Desde la dirección del Louvre indicaron que, pese al conflicto, el museo permanecería abierto “parcialmente”. Además, confirmaron que el llamado “recorrido de obras maestras” seguiría disponible para el público, incluyendo piezas emblemáticas como la Mona Lisa, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia.

El conflicto laboral se suma a una serie de episodios que golpearon al museo en los últimos meses. El 19 de octubre, cuatro ladrones ingresaron por una ventana y robaron joyas valuadas en más de u$s102 millones, que hasta el momento no fueron recuperadas. A esto se agregaron problemas de infraestructura, como el cierre de una galería en noviembre y una reciente fuga de agua que dañó libros antiguos de la biblioteca de Antigüedades egipcias. VIDEO ROBO MUSEO LOUVRE En octubre, ladrones sustrajeron joyas valuadas en más de u$s102 millones, aún no recuperadas. Más visitantes y tarifas más altas Pese a las dificultades, el Louvre registró en 2025 un total de nueve millones de visitantes, un aumento respecto de los 8,7 millones del año anterior. Del total, el 73% fueron turistas extranjeros y el 40% provinieron de países extraeuropeos. Será justamente ese público el más afectado por el incremento del precio de las entradas: a partir del 14 de enero, los visitantes no europeos mayores de 18 años deberán pagar 32 euros, frente a los 22 actuales, una medida que también forma parte de las críticas planteadas por los trabajadores del museo.

