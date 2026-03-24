Escala la guerra en Medio Oriente: Irán intensifica ataques contra Israel y niega conversaciones con Donald Trump

El presidente de EEUU había asegurado “conversaciones muy buenas y productivas”. De esta forma, el conflicto continúa en crecimiento.

La tensión en Medio Oriente se profundiza e Irán lanza nuevas oleadas de misiles sobre Israel mientras desestima públicamente las versiones de acercamiento impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , quien había hablado de “conversaciones muy buenas y productivas” para frenar el conflicto.

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El escenario bélico continúa activo y sin señales concretas de distensión , en un contexto donde el control del estratégico estrecho de Ormuz por parte de Teherán altera el comercio global, eleva el precio de los combustibles y genera preocupación en los mercados internacionales.

Durante la madrugada del martes, Irán ejecuta múltiples lanzamientos de misiles hacia territorio israelí. En Tel Aviv , uno de los proyectiles logra superar el sistema de defensa aérea y se impacta en una calle céntrica.

El misil, con una ojiva de aproximadamente 100 kilos, provoca daños en edificios cercanos, rompe ventanas y genera una densa columna de humo. Cuatro personas resultan con heridas leves, según confirma el rescatista Yoel Moshe .

En paralelo, Israel intensifica su ofensiva y ataca instalaciones estratégicas en territorio iraní. Las fuerzas israelíes informan bombardeos sobre más de 50 objetivos, incluyendo centros de comando, depósitos y lanzadores de misiles vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y al Ministerio de Inteligencia.

En Teherán, se registran fuertes explosiones tanto en el norte como en el centro de la ciudad, mientras se activan los sistemas de defensa aérea.

Crece la tensión en Medio Oriente

A pesar de los dichos de Trump, desde Irán niegan cualquier tipo de negociación. La embajada iraní en Sudáfrica publica un mensaje irónico en redes sociales, en lo que se interpreta como una burla a la propuesta estadounidense sobre el control compartido del estrecho de Ormuz.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, refuerza esa postura y califica las versiones como “fake news”.

En el plano diplomático, distintos actores internacionales intentan abrir canales de diálogo. Pakistán se ofrece como sede para posibles conversaciones, mientras que países como Egipto y varias naciones del Golfo actúan como intermediarios informales.

Sin embargo, el tono desde el frente iraní se mantiene firme. El vocero militar Ali Abdollahi Aliabadi declara: “Las poderosas fuerzas armadas de Irán están orgullosas, victoriosas y firmes en la defensa de la integridad de Irán, y este camino continuará hasta la victoria completa”.

Expansión y endurecimiento del conflicto

En medio de la escalada, Irán reorganiza su estructura de seguridad. Mohammad Baqer Zolqadr asume como secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, en reemplazo de Ali Larijani, quien muere en un reciente ataque israelí.

MOJTABA JAMENEI (1) EFE

El conflicto, iniciado el 28 de febrero tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el programa nuclear iraní, se expande a nivel regional. Teherán responde con ataques a países que alojan bases estadounidenses, golpea infraestructura energética y mantiene prácticamente cerrado el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo y gas global.

El frente bélico también se extiende a Líbano, donde Israel continúa su operación contra Hezbollah. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirma que el objetivo es ocupar el sur del país hasta el río Litani.

En paralelo, otros países del Golfo también registran impactos. Emiratos Árabes Unidos informa que intercepta cinco misiles balísticos y 17 drones lanzados desde Irán.

En Tabriz, al noroeste iraní, un ataque sobre una zona residencial deja al menos ocho muertos y 28 heridos.

Impacto global y presión sobre los mercados

La inestabilidad repercute de inmediato en la economía global. El precio del crudo Brent vuelve a superar los u$s100 por barril, mientras el WTI sube un 4,3% hasta los u$s91,93.

La Agencia Internacional de Energía advierte que se trata de la mayor disrupción de suministros energéticos de la historia reciente. “El contexto sigue siendo extremadamente frágil”, señala el analista Tony Sycamore, de IG.

petroleo crudo pozo El conflicto impacta sobre el petróleo. Depositphotos

EEUU refuerza su presencia

En este escenario, Estados Unidos desplaza miles de marines hacia la región, lo que alimenta especulaciones sobre una posible ofensiva mayor, incluso sobre la isla de Kharg, clave para la infraestructura petrolera iraní.

Aunque Trump decide postergar por cinco días un ataque a instalaciones energéticas, condiciona esa decisión a que Irán reabra el estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, su enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner mantienen contactos indirectos con funcionarios iraníes, en un intento por abrir una vía de negociación que, por ahora, no muestra avances concretos.

La dinámica actual refleja un escenario de máxima tensión, con ataques simultáneos, escasos canales diplomáticos efectivos y una creciente internacionalización del conflicto.

Sin señales de desescalada, la guerra entra en una nueva fase donde la confrontación directa convive con intentos fallidos de negociación, mientras el impacto ya se siente tanto en la región como en la economía global.