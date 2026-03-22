Las seis condiciones que Irán le puso a EEUU e Israel para terminar la guerra en Medio Oriente: qué pide + Seguir en









Teherán exige cierre de bases de EEUU y compensaciones mientras escala la tensión con amenazas energéticas y uso de drones.

Irán fija condiciones para terminar la guerra y eleva la presión sobre Estados Unidos e Israel.

Irán estableció las condiciones para terminar la guerra en Medio Oriente y endureció su postura frente a Estados Unidos e Israel, en medio de la escalada militar y el reciente ultimátum de Donald Trump sobre el estrecho de Ormuz, que profundizó la tensión regional y global.

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Las condiciones que impone Irán para frenar el conflicto Según informó la agencia Tasnim, afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica, Teherán fijó una serie de exigencias para poner fin a las hostilidades, entre las que se destacan el cierre de las bases militares estadounidenses en la región y el pago de compensaciones.

Las condiciones son:

Cierre de las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente.

Pago de compensaciones por los daños causados durante el conflicto.

causados durante el conflicto. Fin de las operaciones militares contra Irán.

Garantías de seguridad para el territorio iraní.

Reconocimiento de responsabilidades por parte de los países involucrados.

por parte de los países involucrados. Compromisos internacionales para evitar nuevas agresiones. Irán atacó Dimona, ciudad clave del programa nuclear de Israel En paralelo, un ataque con proyectiles lanzados por Irán impactó en la ciudad israelí de Dimona, en el sur del país, donde se encuentra una de las principales instalaciones vinculadas al programa nuclear de Israel. El hecho activó operativos de emergencia y dejó decenas de heridos.

Según reportes oficiales, efectivos del servicio de emergencias Magen David Adom (MDA) se desplegaron en la zona tras la caída de proyectiles. En Dimona y en la cercana Yerucham se registraron impactos de fragmentos tanto de misiles como de interceptores del sistema de defensa aérea.

ataque dimona En un primer momento se informaron al menos 20 heridos, pero con el correr de las horas la cifra fue actualizada a al menos 40 personas afectadas. De acuerdo con el MDA, la mayoría presenta lesiones leves por metralla, además de casos de personas heridas mientras se dirigían a refugios y cuadros de ansiedad. Entre los heridos, un niño de 10 años fue reportado en estado moderado por lesiones causadas por fragmentos. El impacto provocó daños en estructuras en zonas urbanas y motivó el despliegue de equipos de rescate para asistir a los afectados y evaluar riesgos adicionales.