Escala la tensión con EEUU: Canadá canceló un contrato millonario con Elon Musk

"Ontario no hará negocios con gente que está decidida a destruir nuestra economía", afirmó Doug Ford, el primer ministro de la provincia más poblada de Canadá. La decisión se tomó tras los grandes aumentos de aranceles impuestos por Donald Trump.

"El presidente Trump es el único culpable. ¿Quizás Elon Musk pueda llamar a su amigo? Esa es una de las consecuencias ", afirmó Ford al tiempo que agregó: "Vamos a romper el contrato de la provincia con Starlink . Ontario no hará negocios con gente que está decidida a destruir nuestra economía".

Qué medidas está tomando Canadá frente a los anuncios de Trump

"Canadá no inició esta pelea con Estados Unidos, pero créanme que estamos listos para ganarla", dijo Ford, quien convocó elecciones para su provincia la semana pasada y que quiere un mandato de cuatro años que dure más que el periodo de Trump: "No vamos a utilizar empresas estadounidenses. Y no importa si estamos construyendo un hospital, si estamos construyendo cualquier cosa, quiero asegurarme de que estamos utilizando acero de Ontario, productos canadienses".