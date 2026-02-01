Escándalo en Noruega: la futura reina apareció en los archivos de Jeffrey Epstein a días del juicio a su hijo por delitos sexuales + Seguir en









Los archivos fueron publicados en los últimos días por el Departamento de Justicia de EEUU. Ante el escándalo nacional, la princesa emitió un comunicado a través del palacio real calificando su amistad con Epstein como “vergonzosa”.

La futura reina de Noruega apareció en los archivos de Jeffrey Epstein.

La monarquía noruega atraviesa un momento de máxima tensión tras la filtración de nuevos documentos vinculados al caso del fallecido depredador sexual Jeffrey Epstein, en los que se menciona a la princesa heredera Mette-Marit en más de mil ocasiones. A esta situación se suma al inminente juicio contra su hijo mayor, Marius Borg Høiby, por delitos de violación.

Los archivos fueron publicados en los últimos días por el Departamento de Justicia de EEUU y, según medios noruegos, el intercambio de mensajes ocurrió entre 2011 y 2014, un período en el que ella ya estaba casada con el príncipe Haakon Magnus.

Entre las comunicaciones más polémicas se encuentra un correo de 2012, en el que Epstein le contó a la princesa que se encontraba en París “buscando esposa”. Acto seguido, Mette-Marit respondió que la capital francesa era “buena para el adulterio”, pero que las escandinavas eran “mejores candidatas para el matrimonio”.

En otra oportunidad, la princesa le consultó al magnate financiero si era “inapropiado que una madre sugiriera a su hijo de 15 años un fondo de pantalla con dos mujeres desnudas llevando una tabla de surf”.

Epstein.jpg Jeffrey Epstein fue arrestado en 2019 acusado de liderar una red de abuso y tráfico sexual de menores. Además, los registros muestran que la princesa se alojó durante cuatro días en la residencia de Epstein en Florida en 2013, a pesar de que el financista se había declarado culpable en 2008 de solicitar la prostitución de una menor de edad.

La respuesta oficial de Mette-Marit Ante el escándalo nacional, la princesa emitió un comunicado a través del palacio real calificando su amistad con Epstein como “vergonzosa”. "Mostré falta de criterio y lamento profundamente haber tenido contacto con Epstein. Es simplemente vergonzoso", declaró. Asimismo, la mujer de 52 años también lamentó no haber investigado más a fondo los antecedentes y de no comprender con la suficiente rapidez qué tipo de persona era el magnate. Sin embargo, en un correo enviado en 2011 ella misma admitió haber buscado a Epstein en Google, señalando que los resultados “no tenían muy buena pinta”, aunque acompañó el mensaje con un emoji sonriente y mantuvo el contacto por tres años más. En relación a esto, la responsable de comunicación de la familia real noruega, Guri Varpe, indicó que la relación se interrumpió en 2014 cuando la princesa sintió que Epstein intentaba explotar su vínculo para acceder a su círculo social. La familia real además está envuelta en un proceso judicial de extrema gravedad donde está vinculado su primer hijo, Marius Borg Høiby, de 29 años, quién será juzgado este martes en Oslo. El joven, fruto de una relación previa al matrimonio real de Mette-Marit, fue acusado de 38 delitos, incluyendo la violación de cuatro mujeres, así como agresión y delitos relacionados con drogas, que podrían acarrearle hasta 16 años de cárcel.

