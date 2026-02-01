Alí Jamenei advirtió que un ataque de EEUU a Irán desatará una guerra regional

La máxima autoridad iraní afirmó que el despliegue militar estadounidense no intimida al país y prometió una respuesta firme ante cualquier agresión.

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, advirtió que un ataque de Estados Unidos podría desatar una guerra de alcance regional.

Irán advirtió este domingo que una eventual agresión militar de Estados Unidos derivará de manera inevitable en una guerra regional , en un contexto de máxima tensión por el refuerzo de la presencia naval de Washington en el Golfo y las amenazas vinculadas al programa nuclear iraní.

Durante un discurso oficial, el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei , respondió de forma directa a las advertencias provenientes de Washington y sostuvo que un ataque estadounidense no quedaría limitado a un enfrentamiento bilateral. “Los estadounidenses deben saber que, si inician una guerra, esta vez será una guerra regional” , declaró.

El mensaje buscó dejar en claro que Irán no se siente intimidado por el despliegue militar de Estados Unidos en la zona y que cualquier agresión tendrá consecuencias que se extenderán más allá de sus fronteras.

En su intervención, Jamenei remarcó que su país no tiene intención de iniciar un conflicto armado, pero dejó abierta la puerta a una reacción contundente. “Dará un golpe firme a cualquiera que le ataque” , aseguró, en alusión a la posibilidad de una acción militar estadounidense si no se alcanza un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Las declaraciones se produjeron luego de que Estados Unidos reforzara su presencia naval en la región , con una flota de dimensiones superiores incluso a la enviada recientemente a Venezuela, tras los bombardeos sobre territorio iraní durante la denominada Guerra de los 12 Días, en junio pasado.

La tensión entre Irán y Estados Unidos aumenta tras el refuerzo de la presencia naval estadounidense en el Golfo.

El líder iraní minimizó el impacto simbólico de las demostraciones de poder militar de Washington y cuestionó su efectividad como herramienta de presión. “Este señor afirma constantemente que han enviado portaaviones y demás. Con estas amenazas no se puede asustar al pueblo iraní”, sentenció.

Para Jamenei, el despliegue de naves no modifica el ánimo social ni la determinación del país frente a un eventual conflicto.

Cómo interpreta Irán las protestas internas recientes

Jamenei también denunció que las protestas antigubernamentales registradas entre diciembre y enero no fueron expresiones espontáneas, sino intentos de desestabilización impulsados desde el exterior.

“Por eso atacaron a la Policía, a centros gubernamentales, a las fuerzas de la Guardia Revolucionaria, a bancos y mezquitas, e incluso incendiaron el Corán. Esto se parecía a un golpe de Estado”, afirmó, al justificar la represión de lo que calificó como acciones de “alborotadores”.

iran Irán vinculó las protestas internas recientes con intentos de desestabilización impulsados desde el exterior. Brookings Institution

Tras la represión y el aumento de la violencia interna, el presidente estadounidense Donald Trump reiteró su advertencia de intervenir militarmente, lo que profundizó la crisis diplomática y elevó el nivel de alerta en Medio Oriente.

La advertencia de Irán se inscribe así en un escenario de creciente confrontación, donde cada movimiento militar y cada declaración pública refuerzan el riesgo de una escalada regional de consecuencias imprevisibles.