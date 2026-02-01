River visitará a Rosario Central por el Torneo Apertura: a qué hora, por dónde se puede ver y posibles formaciones + Seguir en









El Millonario viene de vencer a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Monumental con un doblete de Juan Fernando Quintero. Por su parte, el Canalla derrotó a Racing en Avellaneda con un gol de Ángel Di María.

River visitará a Rosario Central por el Torneo Apertura.

River Plate visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Torneo Apertura 2026. El Millonario buscará continuar con puntaje ideal en el arranque del campeonato ante un Canalla que viene de vencer a Racing en Avellaneda.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El partido se disputará a partir de las 21.30 y será transmitido por la señal de TNT Sports, que se puede sintonizar a través de Flow, DGO y Telecentro Play. El árbitro del encuentro será Facundo Tello y junto a él estarán Sebastián Raineri, José Castelli y César Ceballo, con Andrés Merlos y Nelson Sosa en el VAR.

Quintero River La previa de River vs. Rosario Central Tras un cierre de 2025 repleto de críticas, River comenzó el 2026 con el pie derecho. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo venció 1 a 0 a Barracas Central en el debut y viene de superar 2 a 0 a Gimnasia en el Monumental con un doblete de Juan Fernando Quintero. De esta manera, está puntero en la Zona B con seis unidades y es uno de los cuatro equipos que aún no recibió goles en el torneo.

Gallardo no metería mucha mano con respecto al equipo que superó al Lobo, aunque deberá realizar un cambio obligado por la expulsión de Matías Viña. En este contexto, la incógnita está entre Marcos Acuña, que arrastra una lesión, o Lautaro Rivero para ocupar el lateral izquierdo. En caso de que esté último juegue sobre la banda, la zaga central la ocuparía el chileno Paulo Díaz.

Además, Santiago Beltrán volverá a defender el arco Millonario por tercera vez consecutiva desde la lesión de Franco Armani, quién recién podría regresar para el próximo fin de semana.

Di Maria Sosa Racing Rosario Central Por su parte, el equipo rosarino, dirigido por Jorge Almirón, llega tras una victoria frente a Racing en Avellaneda, con una actuación destacada de Ángel Di María. Después de la caída inicial ante Belgrano, suma tres puntos y se ubica sexto en su zona. El Canalla solo perdió uno de los últimos diez partidos como local ante River (0-2 en la Copa Maradona 2020), con dos triunfos y siete empates en ese tramo. Además, Almirón ya cuenta con sus refuerzos: Guillermo “Pol” Fernández, Julián Fernández y Alexis Soto. Posibles formaciones de Rosario Central y River Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Ignacio Ovando, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Jaminton Campaz; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón. River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña o Lautaro Rivero; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.