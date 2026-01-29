El fondo soberano más grande del mundo ganó u$s246.480 millones en 2025 gracias a sus inversiones en tecnología + Seguir en









El fondo alcanzó un valor total de u$s2,2 billones al cierre del año, con un rendimiento del 15,1%. Las acciones tecnológicas estadounidenses lideraron las ganancias, mientras que energías renovables mostraron el mejor desempeño sectorial.



El fondo soberano de Noruega, el más grande del mundo, registró ganancias por 2.362 billones de coronas —equivalentes a u$s246.480 millones— durante 2025, según informó este jueves la entidad. El resultado estuvo impulsado principalmente por sus tenencias en acciones de las "Siete Magníficas" del sector tecnológico, pero también del sector finanzas.

Alimentado por los ingresos que genera el Estado noruego a través de la explotación petrolera y gasífera, e invertido en una diversificada cartera de activos globales, el fondo alcanzó un valor total de 21,268 billones de coronas (u$s2,2 billones) al cierre del ejercicio.

"El fondo registró un desempeño muy sólido en 2025", destacó su director ejecutivo, Nicolai Tangen, en un comunicado oficial. "Las acciones de los sectores de tecnología, finanzas y materias primas sobresalieron, aportando una contribución significativa al rendimiento global", agregó el ejecutivo.

Noruega hidrocarburos offshore petróleo gas Un porcentaje de la renta que obtiene el Estado noruego de la explotación de hidrocarburos se destina a este fondo soberano. ¿En qué invierte Noruega? En términos porcentuales, la rentabilidad se ubicó en 15,1% durante el año pasado. Las inversiones en renta variable —que representaban el 71,3% de la cartera al 31 de diciembre— arrojaron un rendimiento de 19,3%.

El fondo mantiene posiciones en aproximadamente 7.200 empresas distribuidas en todo el mundo y posee, en promedio, cerca del 1,5% de todas las compañías que cotizan en los mercados bursátiles del planeta.

Sus participaciones de mayor valor se concentran en el sector tecnológico estadounidense, con tenencias destacadas en Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet y Amazon, empresas que forman, junto a Tesla y Meta, parte de las "siete magníficas". Por su parte, las inversiones en renta fija —que representan el 26,5% de los activos totales— generaron un retorno del 5,4%, mientras que las inversiones inmobiliarias (1,7% de la cartera) rindieron un 4,4%. En tanto, las inversiones en proyectos de energías renovables no cotizados, aunque todavía constituyen una porción marginal de la cartera, exhibieron el mejor desempeño sectorial con un rendimiento del 18,1%.