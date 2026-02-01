Donald Trump planea obras monumentales para los 250 años de EEUU: los tres proyectos faraónicos que quiere dejar como legado + Seguir en









En el marco de las celebraciones por el 250° aniversario de independencia, Trump impulsa tres proyectos de alto impacto simbólico que ya generan debate en Washington.

Donald Trump impulsa tres proyectos de gran escala para conmemorar el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos y busca dejar una marca visible en el país, a través de un arco monumental, el rebautismo de un aeropuerto clave y una carrera automovilística urbana inédita en la capital.

A tono con una celebración histórica sin precedentes, el mandatario pretende que el aniversario de 2026 quede asociado a obras de fuerte carga simbólica. Los planes, revelados por The Washington Post, incluyen la construcción de un arco triunfal de dimensiones excepcionales, una iniciativa legislativa para que un aeropuerto lleve su nombre y la organización de una competencia de IndyCar en pleno corazón político del país.

Un arco gigante para los 250 años de independencia El proyecto más ambicioso es el llamado Independence Arch, una estructura de 76 metros de altura que superaría ampliamente a la Casa Blanca y al Lincoln Memorial. La idea responde a un criterio simbólico promovido por Trump: “250 pies por los 250 años” de la nación, que se celebrarán en 2026.

trump El prototipo del arco de la Independencia que Donald Trump evalúa construir en Washington por los 250 años de EEUU. Según el Post, el presidente evalúa ubicar el arco en un terreno cercano al Puente Memorial, sobre el río Potomac. Aunque inicialmente se analizaron opciones de menor tamaño, Trump se inclinó por la versión más grande y permanente, inspirada en el Arc de Triomphe de París, que mide unos 50 metros.

Especialistas en arquitectura urbana manifestaron su preocupación por el impacto visual de la obra. “No creo que un arco tan grande encaje ahí”, advirtió el crítico de arte Catesby Leigh, quien había propuesto originalmente un arco temporal de apenas 18 metros. El diseño definitivo, cuatro veces mayor, se financiaría con donaciones sobrantes del nuevo salón de baile de la Casa Blanca, una obra valuada en u$s400 millones.

Un aeropuerto con el nombre de Donald Trump El segundo proyecto apunta al cielo. Legisladores republicanos impulsan una iniciativa para rebautizar el Washington Dulles International Airport como “Donald J. Trump International Airport”. La propuesta contempla una remodelación integral del aeropuerto, una de las principales puertas de entrada aérea del país y un nodo clave del tráfico internacional. eeuu El aeropuerto Washington Dulles, que un sector del Partido Republicano propone rebautizar con el nombre del presidente. La iniciativa combina infraestructura, política y simbolismo, y se inscribe en la intención del mandatario de asociar su figura al aniversario de la independencia. Aunque el proyecto aún no tiene detalles definitivos, ya genera controversia por el uso del nombre presidencial en una instalación estratégica. Una carrera inédita en las calles de EEUU El tercer eje de la conmemoración es deportivo. Trump firmó una orden ejecutiva para avanzar en la organización del Freedom 250 Grand Prix, una carrera urbana de IndyCar prevista para agosto de 2026. De concretarse, sería la primera competencia de este tipo disputada en la capital estadounidense. carrera eeuu El circuito se desarrollaría cerca del National Mall y atravesaría zonas rodeadas de monumentos y edificios históricos. La orden presidencial instruye a agencias federales a coordinar permisos, seguridad y logística urbana para un evento que busca combinar turismo, espectáculo y celebración nacional. Aunque todavía no hay definiciones finales sobre presupuestos ni plazos, los tres proyectos ya instalaron un intenso debate en Washington sobre monumentalidad, legado político y preservación del paisaje urbano en una fecha clave para la historia de Estados Unidos.