España, Irlanda y Noruega reconocieron oficialmente a Palestina como Estado

Pero Sánchez no se detuvo únicamente en legitimar el reclamo palestino, sino que dio un paso más y se refirió a una hipotética división fronteriza: "Si bien no nos corresponde definir fronteras, nuestra visión está alineada con las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, así como con la posición que tradicionalmente ha defendido la Unión Europea. Por eso, no reconoceremos cambios en las líneas fronterizas de 1967 que no sean los acordados por las partes”, profundizó.

En esta línea, Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo española, aseguro que España debe sumarse a la "demanda de Sudáfrica" que fue presentada a la ONU. "Estamos viendo una auténtica masacre, un auténtico genocidio", sentenció Díaz.

"Es una decisión que no adoptamos contra nadie, menos aún en contra de Israel, un pueblo amigo al que respetamos y apreciamos y con el que queremos tener la mejor relación posible" explicó Sánchez en su discurso. "Además, esta decisión refleja nuestro rechazo frontal, rotundo a Hamás, que está en contra de la solución de los dos Estados" sentenció el Presidente quien, a pesar de buscar criticar a Hamás, recibió una rotunda respuesta por parte de los funcionarios israelíes.

La respuesta de Israel a España

La tensión entre España e Israel continúa en aumento. Previo a la decisión de Sánchez, desde Tel Aviv acusaron y advirtieron en varias ocasiones al gobierno español sobre las consecuencias de reconocer un Estado Palestino.

Primeramente, la semana pasada, fue el propio Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, quien aseguró - a través de su cuenta oficial de X - que este reconocimiento supone "premiar al terrorismo".

En la jornada de ayer, por orden de su ministro de relaciones exteriores, Israel Katz, Israel prohibió a la Embajada de España en Tel Aviv y el Consulado en Jerusalén "prestar servicio a los palestinos". Además, desde el gobierno de Netanyahu criticaron a Yolanda Díaz por su “llamamiento antisemita” al emplear la expresión que Palestina será libre “desde el río hasta el mar”.

Esta mañana he ordenado al @IsraelMFA que envíe una nota diplomática a la Embajada de España en Israel, prohibiendo al consulado español en Jerusalén realizar actividades consulares o prestar servicios consulares a residentes de la Autoridad Palestina.

No permaneceremos callados…



— " Israel Katz (@Israel_katz) May 27, 2024

A través de su cuenta de X, Katz afirmó que Israel no permanecerá "en silencio ante un gobierno que premia el terrorismo y cuyos líderes, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, corean el lema antisemita ‘del río al mar, Palestina será libre’. A su vez, el ministro de asuntos exteriores de Israel concluyó: "Los días de la Inquisición han terminado. Hoy en día, el pueblo judío tiene un Estado soberano e independiente y nadie nos obligará a convertir nuestra religión ni amenazará nuestra existencia: a aquellos que nos hacen daño, nosotros se lo haremos”.