España: PSOE e independentistas llegan a un acuerdo por la ley de amnistía

En un comunicado enviado a la prensa, el PSOE, ERC y Junts per Catalunya confirmaron el acuerdo tras días de negociación. Las partes señalaron que llegaron un acuerdo para "reforzar" la ley de amnistía, teniendo en cuenta "las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional". Si bien no se dieron detalles sobre el texto acordado, el comunicado señala que dicha ley "cubrirá a todas las personas vinculadas al proceso independentista". No obstante, no se detalló si la ley abarcará al delito de terrorismo, apuntado tras la investigación abierta por el Tribunal Supremo por dicho delito contra Carles Puigdemont, ex-presidente catalán, quien actualmente se encuentra radicado en Bélgica.