Corte Suprema de EEUU bloquea decisión de Joe Biden de imponer vacunación en las empresas

Joe Biden Joe Biden. Foto: AP

“OSHA nunca antes había impuesto tal mandato. El Congreso tampoco. De hecho, aunque el Congreso ha promulgado una legislación significativa que aborda la pandemia de COVID-19, se ha negado a promulgar cualquier medida similar a la que OSHA ha promulgado aquí”, escribieron los conservadores en una opinión sin firmar.

Por otro lado, los tres liberales -Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan- opinaron en el sentido contrario. Argumentaron que fue la corte la que se extralimitó al sustituir su juicio por el de los expertos en salud. “Actuando fuera de su competencia y sin base legal, la Corte desplaza los juicios de los funcionarios gubernamentales a los que se les asignó la responsabilidad de responder a las emergencias de salud en el lugar de trabajo”, redactaron en una disidencia conjunta.

"Hoy en día no somos sabios. Ante una pandemia que aún continúa, este Tribunal le dice a la agencia encargada de proteger la seguridad de los trabajadores que es posible que no lo haga en todos los lugares de trabajo necesarios. A medida que las enfermedades y las muertes continúan aumentando, este Tribunal le dice a la agencia que no puede responder de la manera más efectiva posible", agregó.

Estados Unidos vacunación Vacunación en EEUU. Gentileza: U.S Army

Más de 208 millones de estadounidenses, el 62,7% de la población, están completamente vacunados, y más de un tercio de ellos han recibido vacunas de refuerzo, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades federales. Los nueve jueces han recibido vacunas de refuerzo.