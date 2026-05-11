El merchandising del Mundial 2026: un negocio que mueve casi u$s3.000 millones

Se estima que solo la venta relacionada con los peluches de las tres mascotas de la Copa del Mundo generará cerca de u$s 669.000.000.

Solo con la venta de los peluches de las tres mascotas del Mundial 2026, FIFA genera u$s 669.000.00.

El Mundial 2026 se perfila como el evento más lucrativo en la historia del deporte. Con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos, no solo lo disputa de la competencia se dará dentro del campo de juego, sino también afuera, en donde las marcas protagonizarán sus propias batallas para asegurarse un lugar en el escaparate más visto del planeta.

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Las estimaciones efectuadas pr la FIFA sitúan los ingresos por patrocinios para esta nueva edición de la Copa del Mundo entre los u$s2.500.000.000 y u$s3.000.000.000.

Con un despliegue geográfico que no tiene precedentes, las 16 sedes distribuidas en Estados Unidos, México y Canadá ofrecerán experiencias inmersivas, con activaciones de marca que buscan dejar huella en la memoria de millones de visitantes y espectadores.

Los grandes eventos deportivos generan picos de consumo, interacción social y visibilidad de marca. Y estos son algunos datos que muestran su magnitud:

Esto convierte al Mundial en un contexto ideal para que las marcas se integren a la experiencia de los consumidores.

ELUECHES MUNDAIL Las estimaciones efectuadas por la FIFA sitúan los ingresos por patrocinios para esta nueva edición de la Copa del Mundo entre los u$s 2.500.000.000 y u$s 3.000.000.000. @FIFA

Para el ciclo actual, que abarca el periodo 2023-2026, la FIFA proyecta Ingresos por alrededor de u$s 669.000.000, impulsados principalmente por artículos promocionales y comercio electrónico.

El volumen de productos y licencias ha tenido un crecimiento exponencial, llegando a aumentar un 900% y 2400% respectivamente en comparación con ediciones anteriores, superando incluso los ingresos de merchandising de la NBA o la NFL.

Los países organizadores del Mundial esperan un incremento del 300% en ventas de productos relacionados frente a torneos anteriores

Una de las empresas que busca capitalizar la fiesta y el entusiasmo global por la Copa del Mundo es Jazwares, la empresa de juguetes perteneciente al portafolio de Warren Buffett, que consiguió la licencia oficial de la FIFA para producir peluches y artículos coleccionables inspirados en el evento deportivo más importante del mundo.

La firma, dueña de los conocidos Squishmallows, lanzó cerca de 20 productos relacionados con el campeonato, entre ellos peluches, el trofeo del Mundial, figuras de las mascotas oficiales y accesorios.

Parte central de la estrategia de mercado para estas figuras coleccionables gira alrededor de las mascotas oficiales del campeonato: Maple, Zayu y Clutch. Cada personaje representa a uno de los países anfitriones y está inspirado en un animal emblemático.

Maple simboliza a Canadá con un alce; Zayu representa a México con un Jaguar y finalmente Clutch es un águila calva asociada a Estados Unidos.

En el caso del Mundial, la FIFA estima que las licencias comerciales generaron cerca de u$s769.’ millones durante el ciclo 2019-2022, gracias a la venta de productos oficiales.