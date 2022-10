Vladimir Putin citó a Milton Friedman para criticar a EEUU por proponer topes a precios del petróleo

La Organización de Países Exportadores de Petróleo de 13 miembros y sus aliados, que incluyen a Rusia, votaron en favor de reducir su objetivo de producción en 2 millones de barriles por día la semana pasada, a pesar de que los suministros mundiales se consideran escasos.

El Gobierno de Joe Biden criticó duramente la decisión y apuntó contra Arabia Saudita, el mayor exportador de crudo del mundo, por alinearse detrás de los deseos de Rusia. "La cancillería saudita puede tratar de tergiversar o desviar (la atención), pero los hechos son simples. El mundo se alinea detrás de Ucrania para combatir la agresión rusa", dijo el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby.

"En las últimas semanas, los sauditas nos han dejado claro, en privado y en público, que tenían la intención de reducir la producción de petróleo, sabiendo que esto aumentaría los ingresos de Rusia y atenuaría el impacto de las sanciones (contra Moscú por la guerra). Esta es la dirección equivocada", afirmó.

Putin citó a Friedman

Ante la arremetida de Estados Unidos, el presidente ruso apeló a una cita del economista para argumentar la decisión de recortar la producción. Friedman fue un reconocido teórico estadounidense, asesor de los gobiernos de Ronald Reagan en EEUU y de Margaret Thatcher en el Reino Unido. Crítico de la propuesta de John Maynard Keyness, fue uno de los fundadores de la Escuela de Economía de Chicago, base de la corriente neoclásica que promueve el libre mercado.

"Me gustaría citar al economista estadounidense, ganador del Premio Nobel Milton Friedman. 'Nosotros, los economistas, no sabemos mucho, pero sí sabemos cómo crear una escasez. Si quieres crear una escasez de tomates, por ejemplo, simplemente apruebe una ley que establezca que los minoristas no pueden vender tomates a más de dos centavos la libra. Instantáneamente habrá escasez de tomate. Lo mismo sucede con el petróleo o el gas´. Permítanme recordarles que Milton Friedman falleció en 2006 y no tuvo nada que ver con el gobierno ruso y ya no puede ser tildado de agente de influencia ruso”, dijo.

El líder de la Federación Rusa no dudó en coincidir con los dichos de Friedman al señalar que “estos parecen ser hechos universales”. Sin embargo, criticó a “los líderes de algunas naciones y su élite burocrática” que “ignoran estos factores obvios”.

Desde EEUU argumentan que se le presentó un informe a la monarquía saudí que mostraba que no había una base de mercado para reducir la producción de petróleo antes de la decisión de la OPEP+ de bajar el suministro.

De esos recortes, los expertos esperan una disminución de producción real de aproximadamente la mitad de ese nivel.

La decisión de la OPEP+ se adoptó por consenso, tuvo en cuenta el equilibrio de la oferta y la demanda y tenía como objetivo frenar la volatilidad del mercado, dijo el jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita en un comunicado.