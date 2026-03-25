Estiman que al menos un 40% de la capacidad de exportación de petróleo de Rusia está paralizada

Los cálculos se centran en ataques ucranianos a puntos principales como puertos de exportación y oleoductos. La industria de crudo representa una cuarta parte del presupuesto estatal ruso.

Varios puntos estratégicos de la industria rusa fueron atacados por Ucrania, lo que debilitó su producción.

Al menos el 40% de la capacidad de exportación de petróleo de Rusia se encuentra paralizada tras ofensivas ucranianas con drones, de acuerdo al cálculo de especialistas. Esta acción de Ucrania fue señalada sobre un importante oleoducto, luego de que a principios de mes atacara puntos de exportación en el oeste ruso.

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La producción petrolera de Rusia es una de las principales fuentes de ingresos del presupuesto nacional y es fundamental para una economía de u$s2,6 billones.

Ucrania intensificó este mes los ataques con drones contra la infraestructura de exportación de Rusia, alcanzando los tres principales puertos de petróleo del oeste del país , incluidos Novorosíisk, en el mar Negro, y Primorsk y Ust-Luga, en el mar Báltico .

Los cálculos de Reuters señalaron que el 40% de la capacidad de exportación, equivalente a unos 2 millones de barriles al día, quedó frenada este miércoles tras un último ataque ucraniano, que incluyó el oleoducto Druzhba, que atraviesa Ucrania hasta Hungría y Eslovaquia.

Ucrania intensificó este mes los ataques con drones contra la infraestructura de exportación de Rusia, incluyendo puertos en el mar Negro y Báltico.

Kiev también atacó estaciones de bombeo de petróleo de oleoductos y refinerías, bajo el objetivo de reducir los ingresos de Moscú por petróleo y gas, que representan alrededor de una cuarta parte de su presupuesto estatal además de debilitar su poderío militar.

Puertos y oleoductos

La terminal petrolera de Novorosíisk, con una capacidad de hasta 700.000 barriles diarios, estuvo cargando petróleo por debajo de lo previsto desde que sufrió daños a causa de un fuerte ataque con drones ucranianos a principios de este mes.

Además, las frecuentes incautaciones de petroleros relacionados con Rusia en Europa interrumpieron 300.000 barriles diarios de exportaciones de petróleo del Ártico que salen del puerto de Múrmansk, según los operadores.

Con sus rutas de exportación hacia el oeste bajo fuego, Moscú debe depender de las exportaciones de petróleo a los mercados asiáticos, pero esas rutas son limitadas debido a la capacidad.

De momento, Rusia mantiene ininterrumpidos los suministros a China a través de oleoductos, incluidas las rutas Skovorodinó-Mohe y Atasu-Alashankou, así como las exportaciones de la mezcla ESPO por mar a través del puerto de Kozmino.

En conjunto, las tres rutas suman unos 1,9 millones de barriles diarios de petróleo. Rusia también sigue cargando petróleo de sus dos proyectos de Sajalín, en el Lejano Oriente, enviando unos 250.000 barriles diarios desde la isla.

Los operadores también dicen que Rusia está suministrando a las refinerías de la vecina Bielorrusia alrededor de 300.000 barriles diarios de petróleo.