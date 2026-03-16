Europa da la espalda al pedido de socorro de Donald Trump por el estrecho de Ormuz

Alemania y Reino Unido le aclararon al presidente de EEUU, que la guerra con Irán no es una cuestión de la OTAN.

El presidente de EEUU , Donald Trump , recibió una dura respuesta de históricos aliados de su país, Alemania y Reino Unido , tras el pedido de ayuda para destrabar el estrecho de Ormuz , bloqueado por Irán como contraofensiva en la guerra en Medio Oriente .

El primer ministro británico, Keir Starmer , dijo el lunes que el Reino Unido trabaja con sus aliados en un plan “viable” para reabrir el paso marítimo. “Estamos trabajando con todos nuestros aliados, incluidos nuestros socios europeos, para elaborar un plan colectivo viable que pueda restablecer la libertad de navegación en la región lo antes posible y aliviar los impactos económicos”, explicó.

Trump exhortó este lunes más temprano a los países que dependen del petróleo que transita por el estrecho de Ormuz a garantizar su seguridad en coordinación con EEUU. Los primeros es rechazar la convocatoria fueron Australia y Japón .

“Si no hay respuesta o si es negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, advirtió el presidente estadounidense en una entrevista The Financial Times. Consultado sobre el tipo de asistencia que esperaba, indicó que busca el envío de dragaminas, además de personal que pueda “neutralizar a algunos malos actores que están a lo largo de la costa”.

Starmer señaló que el Reino Unido “no se dejará arrastrar a una guerra más amplia”, en una respuesta directa al presidente estadounidense.

En tanto, el portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, afirmó que el conflicto bélico de Israel y Estados Unidos contra Irán “no tiene nada que ver con la OTAN”.

“La OTAN es una alianza para la defensa del territorio de sus miembros”, destacó el vocero, quien contrastó que en este momento “no existe el mandato para desplegar a la OTAN”. “Esta guerra no tiene nada que ver con la OTAN. No es la guerra de la OTAN”, enfatizó el vocero del canciller Friedrich Merz.

En tanto, este mismo lunes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea (UE) abordarán una posible modificación de la misión naval del bloque en el mar Rojo para ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz. “Nos interesa mantener abierto el estrecho y, por eso, estamos debatiendo qué podemos hacer al respecto desde el lado europeo”, declaró la jefa de la diplomacia de los 27, Kaja Kallas.