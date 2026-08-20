Evo Morales denunció un plan para matarlo y habló sobre Fernando Cerimedo: "Es un agente del imperialismo"

El expresidente boliviano comentó que usa un chaleco antibalas tras las relevaciones de un Coronel de su país. Además, se refirió al asesor argentino detenido.

Evo Morales denunció este jueves un nuevo plan para asesinarlo y apuntó contra el Gobierno de Rodrigo Paz , al tiempo que habló sobre el caso de Fernando Cerimedo, el estratega digital argentino detenido recientemente en Bolivia , acusado de contratar sicarios para asesinar a su pareja.

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"Ayer me informaron que hay planes para acabar con la vida de Evo. Esta mañana, un coronel me informó: 'Cuídese, no salga mucho. Van a meter sicarios al monte y ahí te van a disparar '. Ese mismo coronel me confirmó que están preparando una intervención militar y policial. Estoy usando chaleco antibalas", dijo ante el programa argentino Con Agenda Propia, de Radio Asamblea.

En esa línea, el expresidente boliviano reveló que "permanentemente se comenta que Argentina va a enviar aviones y helicópteros para intervenir el Trópico". Y agregó: "A mí hace 35 años me acusan de narcotráfico, terrorismo, de asesino. Ahora aumentan a pedófilo. Y no hay ningún a prueba, es una persecución" .

Por otra parte, habló del escándalo con Fernando Cerimedo, el estratega digital argentino que trabajó con Javier Milei y Jair Bolsonaro , y que actualmente se desempeñaba como asesor de Rodrigo Paz . Cerimedo fue detenido días atrás en suelo boliviano acusado de contratar sicarios para asesinar a su pareja.

Al respecto, Morales comentó que el episodio desató una interna en el oficialismo de Bolivia, donde buscan despegarse del estratega digital. " Es una lucha de poder. Pero ahorita la pelea entre ellos, entre quién ostenta el poder político o el poder económico. El poder económico viene de la ilegalidad, es es el problema", denunció.

Acto seguido, comentó que los mismos ministros de Rodrigo Paz "protestaban contra Cerimedo.”“Unos, después de una semana de detención, a Cerimedo.

El expresidente también afirmó que algunos funcionarios pretenden que Cerimedo siga en la cárcel mientras que otros bregan porque sea "botado" del país. A la par, calificó al acusado como un "operador del imperio norteamericano".

"Fernando Cerimedo es un operador. Dijeron que van a callar a Nadia Beller, su pareja. Eso no es problema para el Gobierno, pero sí es problema Fernando Cerimedo. Es una pugna entre el poder económico y política, una pelea de mafias en el Gobierno", disparó.

Siguiendo esa línea, Evo Morales dijo que la Corporación Andina de Fomento (CAF) "le pagaba como consultor a Cerimedo para que Cerimedo asesore al presidente Paz".

Cambiando el tema, el exmandatario opinó sobre las elecciones presidenciales en Brasil, que serán este año, y aseguró que los EEUU están perdiendo influencia a nivel mundial. "Ya no es hegemonía, entonces vuelve a América Latina con la Doctrina Monroe", añadió.

Consideró, además, que Washington sigue aplicando un "Plan Cóndor", aunque ya no lo ejecutan los militares, sino los "jueces y fiscales": "¿Qué pasará en Brasil? Perú, Colombia, Bolivia: los tiburones electorales son los que ejecutan el Plan Cóndor".

"Se quieren adueñar de los recursos naturales mediante el llamado 'Escudo de América'. Quieren apoderarse del litio, del petróleo, de los recursos naturales, las tierras raras. Quieren impedir que China ingrese a Latinoamérica", detalló.

Por último, Morales reflexionó: "Hay países, socios de Donald Trump, que lo están engañando. Están negociando con China. El último golpe en Perú, antes de las elecciones, yo sabía que el Presidente estaba negociando con China".