Qué se sabe del ataque de Fernando Cerimedo a Nadia Beller en Bolivia: hipótesis, investigación, detenidos y novedades del caso

La mujer recibió tres disparos en plena vía pública. El caso derivó en la detención de Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei.

La activista y analista política Nadia Beller , expareja del consultor argentino Fernando Cerimedo , sufrió un ataque a balazos durante la noche del lunes en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia . La mujer recibió tres disparos y debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud.

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La secuencia ocurrió en un establecimiento ubicado en la zona del Canal Isuto y quedó registrada por las cámaras de seguridad. Las imágenes captaron el momento en el que dos atacantes vestidos como repartidores de delivery abordaron a Beller y concretaron la agresión .

Luego del atentado, los responsables escaparon a bordo de una motocicleta y, de acuerdo con la información difundida por medios locales, posteriormente habrían utilizado otro vehículo para continuar la fuga.

El caso derivó este martes en la detención de Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Javier Milei y vinculado políticamente con la administración del mandatario boliviano Rodrigo Paz . La Policía investiga si tuvo algún tipo de participación en el ataque debido al vínculo sentimental que mantuvo con la víctima, aunque hasta el momento no se determinó su responsabilidad.

Las cámaras de seguridad del hotel permitieron reconstruir parte de la mecánica utilizada por los agresores. Los dos hombres se presentaron vestidos como repartidores de delivery , una apariencia que utilizaron para acercarse al lugar sin despertar sospechas.

Una vez que interceptaron a Beller, concretaron el ataque armado que dejó a la mujer con tres impactos de bala. Tras la agresión, los responsables abandonaron rápidamente el establecimiento y escaparon.

Beller recibió asistencia y fue trasladada de urgencia a un centro médico, mientras las autoridades bolivianas iniciaron una investigación para identificar a los responsables y determinar quién estuvo detrás del atentado.

La pesquisa también puso el foco sobre el entorno de la víctima. En ese contexto apareció el nombre de Cerimedo, con quien Beller mantuvo una relación sentimental.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, David Gómez, confirmó que las autoridades investigan una situación ocurrida entre ambos antes del ataque. “Días pasados habrían tenido un problema sentimental la señora Beller y el señor Cerimedo”, señaló.

Cómo detuvieron a Fernando Cerimedo

La Policía arrestó al consultor argentino cuando se trasladó por vía aérea desde La Paz hacia Santa Cruz de la Sierra. Los investigadores contaban con información sobre su viaje y desplegaron efectivos en el aeropuerto.

“Teníamos la información de que se estaba constituyendo de La Paz a Santa Cruz por vía aérea, entonces desplegamos nuestro personal de aeropuerto, que procedió al arresto”, precisó Gómez.

La detención se produjo mientras los investigadores intentan establecer si el argentino tuvo alguna vinculación con el atentado. Por el momento, la información aportada por las autoridades no permitió determinar que haya participado de la planificación o ejecución del ataque.

Cerimedo, detenido como el principal sospechoso. Archivo

Quién es Nadia Beller

Beller es abogada, activista y analista política boliviana. En 2019 fue candidata a diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), espacio históricamente encabezado por Evo Morales.

Posteriormente se acercó a sectores del movimiento cívico cruceño, identificado principalmente con posiciones opositoras al MAS y con sectores de centroderecha y derecha. Además, trabajó como asesora durante el gobierno de Jeanine Áñez.

Su trayectoria política la convirtió en una figura vinculada a diferentes espacios de la política boliviana. Ahora, los investigadores buscan reconstruir sus movimientos previos al atentado y determinar el móvil detrás de la agresión.

La relación de Fernando Cerimedo con Javier Milei

Cerimedo ganó notoriedad en la Argentina por su participación en la estrategia de comunicación digital de La Libertad Avanza (LLA). Durante el crecimiento del espacio libertario se convirtió en uno de los nombres vinculados con la construcción y difusión de su mensaje político en las redes sociales.

Con el paso del tiempo, sin embargo, su relación con el oficialismo comenzó a deteriorarse. Los cortocircuitos quedaron expuestos públicamente a partir del caso $LIBRA, cuando el consultor cuestionó al Gobierno y comenzó a distanciarse de algunos sectores de la administración libertaria.

Desde entonces, dejó de ocupar el lugar de cercanía que tuvo durante los primeros años del armado político encabezado por Milei.

El nombre de Cerimedo también apareció durante 2025 en el escándalo relacionado con los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En aquel episodio surgieron señalamientos sobre una eventual participación del consultor en la grabación o difusión del material. Cerimedo negó haber grabado o filtrado los audios.

Ahora, la situación del argentino quedó nuevamente bajo investigación, esta vez en Bolivia. Las autoridades buscan identificar a los dos autores materiales del ataque contra Beller y establecer si existieron otras personas involucradas en la agresión.

El vicepresidente de Bolivia confirmó que Cerimedo era asesor de Rodrigo Paz

El vicepresidente Edman Lara aseguró que el exasesor de Javier Milei se desempeñó como “asesor personal” del presidente Rodrigo Paz y reclamó que no reciba ningún trato privilegiado durante el proceso judicial.

Las declaraciones del vicepresidente se produjeron horas después del arresto del consultor argentino en Santa Cruz de la Sierra. Lara calificó a Cerimedo como “el principal sospechoso” del atentado y exigió una investigación independiente para determinar qué ocurrió.

Edman Lara confirmó que Cerimedo era asesor de Rodrigo Paz. Archivo

La intervención del vicepresidente también volvió a dejar en evidencia las fuertes diferencias que mantiene con Paz, con quien llegó al Gobierno después de compartir la fórmula presidencial, pero del que se distanció políticamente tras la primera vuelta electoral del año pasado.

“Exigimos el esclarecimiento total de este hecho que atenta contra la vida, la democracia y la libertad de expresión en nuestro país. Respaldamos también la inmediata acción de la policía boliviana que logró el arresto del principal sospechoso cuando este pretendía abordar un vuelo internacional con destino a Buenos Aires, obviamente horas después del ataque”, expresó Lara durante una conferencia de prensa.

Uno de los puntos centrales de la intervención del vicepresidente estuvo relacionado con el papel que habría desempeñado Cerimedo dentro del círculo del mandatario boliviano. “El Sr. Fernando Cerimedo debe someterse al proceso y responder ante la Justicia y no tener ningún privilegio aunque sea el asesor principal de Rodrigo Paz”, afirmó Lara.

De esta manera, el vicepresidente confirmó públicamente la cercanía entre el consultor político argentino y Paz, una relación que adquirió especial relevancia luego de la detención de Cerimedo.

Lara reclamó que esa vinculación no interfiera en el avance de la causa. “Exigimos también una investigación imparcial y transparente sin ningún tipo de favoreciemiento. El Gobierno no debe encubrir a nadie. Caiga quien caiga la Justicia tiene que actuar con toda fuerza”, sostuvo.

“Pedimos a todos los operadores de justicia que ninguna llamada pese mas que la Ley. Bolivia necesita verdad y justicia porque la violencia no es el camino para callar las voces”, completó.

Hasta esas declaraciones, ninguna figura del Gobierno boliviano se había pronunciado públicamente sobre el caso que involucra a Cerimedo, por lo que la aparición de Lara sumó una dimensión política al expediente que investiga el atentado contra Beller.