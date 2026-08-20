Rodrigo Lussich acusó a Fernando Cerimedo de una estafa por u$s35.000: "Ya delinquía en 2012"

El conductor relató que se trata de un fraude inmobiliario. El exasesor es investigado por el ataque contra Nadia Beller en Bolivia.

La detención de Fernando Cerimedo en Bolivia generó nuevas repercusiones alrededor de la figura del consultor político y exasesor de Javier Milei . En ese contexto, Rodrigo Lussich reveló una experiencia que involucró a su familia y acusó al detenido de haber participado en una presunta estafa inmobiliaria por u$s 35.000 en Mar del Plata .

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Cerimedo fue arrestado en el aeropuerto de Viru Viru , en Santa Cruz de la Sierra , en el marco de la investigación por el ataque a balazos contra la abogada y activista boliviana Nadia Beller , señalada por distintos medios como su expareja.

Según una fuente oficial, la Fiscalía de Santa Cruz de la Sierra solicitó este miércoles que el argentino permanezca 180 días en prisión preventiva . El pedido será evaluado este jueves durante una audiencia en la que el juez deberá resolver si acepta la medida.

El caso también adquirió dimensión política debido a los vínculos de Cerimedo en Bolivia. Hasta esta semana se desempeñaba como asesor personal del presidente Rodrigo Paz , luego de haber tenido anteriormente una participación relevante en el armado político y comunicacional de Milei.

En medio de la repercusión, Lussich recordó públicamente un episodio ocurrido hace más de una década y lanzó una dura acusación contra el consultor político argentino.

Cerimedo es investigado por el ataque contra Nadia Beller en Bolivia. Archivo

La acusación de Rodrigo Lussich contra Fernando Cerimedo

“Ustedes eran muy chicos, pero el tal Fernando Cerimedo era un estafador que ya delinquía en el año 2012”, afirmó el conductor al comenzar su relato sobre una operación inmobiliaria que, según sostuvo, perjudicó a integrantes de su familia.

De acuerdo con Lussich, por entonces Cerimedo residía en Mar del Plata, trabajaba como remisero y también tenía un comercio. Fue en esa ciudad donde, según su versión, se concretó la operación que posteriormente derivó en un conflicto judicial.

El periodista contó que sus familiares entregaron u$s 35.000, correspondientes a los ahorros de su madre y de su esposo, para comprar un departamento. A cambio recibieron un boleto de compraventa y, siempre según su relato, posteriormente debía realizarse la escritura.

Sin embargo, Lussich aseguró que el inmueble ya estaba escriturado a nombre de otras personas y que la documentación definitiva prometida nunca se concretó.

La situación terminó con una acusación por usurpación contra sus familiares y, posteriormente, con el desalojo del departamento. “Cerimedo jamás devolvió ese dinero”, afirmó el conductor.

Según agregó, su familia inició entonces una causa judicial por estafa. Lussich sostuvo que el proceso terminó con una condena de prisión en suspenso contra Cerimedo, aunque señaló que nunca consiguieron recuperar los u$s 35.000 porque el consultor se declaró insolvente.

Lussich cuestionó la llegada de Cerimedo a la política

El conductor vinculó aquel episodio con la trayectoria que Cerimedo construyó años después y recordó especialmente su cercanía con Javier Milei y su participación en la estrategia digital del espacio libertario.

“Para cuando el juicio tuvo sentencia ya asesoraba a Milei y su ejército de trolls en redes más todo lo que vino después, hasta su actual detención en Bolivia”, escribió Lussich.

Cerimedo adquirió protagonismo durante el ascenso político de La Libertad Avanza, principalmente por su trabajo vinculado con las redes sociales y la comunicación digital. Con el paso del tiempo, sin embargo, su relación con sectores del oficialismo argentino se deterioró y dejó de ocupar el lugar de cercanía que tuvo inicialmente.

Tras recordar la situación que, según afirmó, atravesó su familia, Lussich profundizó sus críticas hacia la trayectoria política del consultor y las personas que alcanzaron posiciones de influencia alrededor del oficialismo.

“De ese tipo de personajes nació un partido político que ganó las elecciones y habilitó a semejantes marginales a espacios de poder. Así estamos”, concluyó el conductor.