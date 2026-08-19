La abogada de Fernando Cerimedo acusó a Nadia Beller de haber orquestado un "autoatentado"

Margarita Arce cuestionó la versión de la pareja del exasesor de Javier Milei, baleada en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, y anticipó pruebas.

Margarita Arce , abogada de Fernando Cerimedo , acusó este miércoles a Nadia Beller , quien fue baleada en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia , de haber orquestado un " autoatentado ". Este miércoles, el exasesor de Javier Milei fue imputado por tentativa de femicidio, mientras se encuentra detenido y la Justicia avanza con la investigación..

"Cerimedo no mandó a matar a Nadia Beller. Asumimos nosotros como defensa, y voy a atreverme a decir, al pueblo en general, que esto fue un autoatentado. Creemos que ella fue la que ha armado todo para ocasionar este tipo de lesiones y poder también acusar a Fernando Cerimedo, que es muy cercano a Rodrigo Paz . Sobre lo que estoy diciendo, vamos a presentar pruebas", dijo Arce en Radio Rivadavia.

E insistió: "Si mirás los videos, se nota que todo es armado. Yo estoy diciendo que esto es un autoatentado. Nos preguntamos cómo alguien puede hacer eso. Pues ella lo ha hecho. Hay personas que, por angurria de poder , que son capaces de cualquier cosa. Podrá estar embarazada y todo pero...".

Durante la charla, minimizó las acusaciones de Beller, que se expidió tanto en un video grabado desde el hospital donde está internada como en redes sociales. "Ella habla, por ejemplo, de que recibió cuatro tiros. Pero en realidad, en la ambulancia se habló de dos tiros: en el hombro derecho e izquierdo". "Ella (Nadia Beller) no tiene absolutamente ninguna prueba, son los dichos", remarcó a continuación.

Respecto de su vínculo sentimental, Arce también le restó importancia: "Alguna vez, cuando la conoció, por ciertos hechos hubo un coqueteo de ella (Beller) hacia él (Cerimedo). Pero nada más. Ella, al tener conocimientos en organizaciones sociales, alguna vez le dio unos tips a Fernando, que no conocía mucho la idiosincrasia boliviana , para solucionar algún que otro problema que tuvo el gobierno a principios de año".

Nadia Beller fue baleada en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

Llegó incluso a descartar que el exasesor de Milei tenga relación alguna con el embarazo de cuatro semanas que cursa la activista: "Fernando me ha dicho que él no ha tenido relaciones sexuales con Beller. No es el padre".

Al ser consultada sobre los chats entre ambos que la víctima del ataque difundió en Facebook, Arce habló nuevamente de "algo armado". "Son chats armados, no son de él", aseguró la abogada.

Una vez más, sobre los aparentes motivos por los que Beller decidió apuntar contra Cerimedo, la letrada puso el foco en el vínculo con el presidente de Bolivia: "Fernando es cercano al presidente Paz. Lo que ella quiere, al ser una mujer articuladora de Evo Morales, es desestabilizar al gobierno. Ese es su plan. Ella tenía conocimiento de que lo iban a capturar a Evo Morales e hizo todo lo que hizo para impedir su captura".

La relación de Fernando Cerimedo con Javier Milei

Cerimedo ganó notoriedad en la Argentina por su participación en la estrategia de comunicación digital de La Libertad Avanza (LLA). Durante el crecimiento del espacio libertario se convirtió en uno de los nombres vinculados con la construcción y difusión de su mensaje político en las redes sociales.

Con el paso del tiempo, sin embargo, su relación con el oficialismo comenzó a deteriorarse. Los cortocircuitos quedaron expuestos públicamente a partir del caso $LIBRA, cuando el consultor cuestionó al Gobierno y comenzó a distanciarse de algunos sectores de la administración libertaria.

Desde entonces, dejó de ocupar el lugar de cercanía que tuvo durante los primeros años del armado político encabezado por Milei.

El nombre de Cerimedo también apareció durante 2025 en el escándalo relacionado con los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, entonces titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En aquel episodio surgieron señalamientos sobre una eventual participación del consultor en la grabación o difusión del material. Cerimedo negó haber grabado o filtrado los audios.

Ahora, la situación del argentino quedó nuevamente bajo investigación, esta vez en Bolivia. Las autoridades buscan identificar a los dos autores materiales del ataque contra Beller y establecer si existieron otras personas involucradas en la agresión.