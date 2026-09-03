ANSES abre la inscripción a las Becas Progresar Obligatorio: ¿hasta cuándo te podés anotar?

La entidad abrió una nueva convocatoria de Progresar Obligatorio con becas de $35.000 mensuales. La inscripción estará disponible hasta el 4 de septiembre.

Progresar Obligatorio está destinado a jóvenes que cursan el nivel secundario y cumplen con las condiciones del programa.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Ministerio de Capital Humano habilitaron una nueva convocatoria extraordinaria para las Becas Progresar Obligatorio , destinada a estudiantes de nivel secundario que buscan finalizar sus estudios.

La inscripción estará abierta hasta el 4 de septiembre de 2026 , por lo que quienes cumplan con las condiciones del programa deberán completar el formulario, antes de que finalice el plazo establecido.

Los estudiantes que sean seleccionados podrán recibir una beca de $35.000 mensuales durante hasta seis meses , aunque el pago contempla una parte retenida que se entrega posteriormente, si se acredita el cumplimiento de las obligaciones educativas.

La nueva convocatoria de Progresar Obligatorio representa una instancia extraordinaria para estudiantes que no pudieron completar la inscripción durante la primera etapa del año o que tuvieron algún inconveniente con su solicitud.

El plazo establecido por el programa finaliza el 4 de septiembre de 2026 . Hasta esa fecha, los interesados que reúnan las condiciones podrán ingresar a los canales oficiales y completar el formulario correspondiente.

El beneficio contempla un monto de $35.000 por mes durante un período de hasta seis meses. Del total, el estudiante recibe mensualmente el 80%, mientras que el 20% restante queda sujeto a la acreditación de las condiciones exigidas.

Quiénes se pueden anotar en esta nueva convocatoria extraordinaria

La convocatoria está dirigida a estudiantes de nivel secundario que sean alumnos regulares de una institución reconocida oficialmente. Además de la condición educativa, existen requisitos vinculados con la edad y la residencia en el país.

Para acceder, es necesario ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en Argentina y DNI. También se debe tener entre 16 y 24 años al momento del cierre de la inscripción.

El programa contempla además condiciones académicas y administrativas que deben mantenerse durante el período de la beca. La regularidad escolar resulta fundamental para conservar el beneficio y acceder al dinero que queda retenido.

Documentación y requisitos obligatorios antes del cierre de la fecha límite

Antes de completar la solicitud, los interesados deben verificar que cumplen con las condiciones económicas y educativas exigidas. Los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

También se exige contar con el calendario nacional de vacunación completo o en curso, de acuerdo con la edad correspondiente. A esto se suman las actividades complementarias que determine la Secretaría de Educación.

Entre las propuestas que pueden formar parte de estas obligaciones se encuentran actividades de orientación vocacional, formación para el trabajo y capacitación en competencias digitales. Además, para recibir el pago es necesario informar una CBU o CVU a nombre del titular.

Qué hacer si tuviste problemas en la primera inscripción del año

La nueva convocatoria fue habilitada, entre otros motivos, para quienes no pudieron anotarse durante la primera etapa de 2026 o tuvieron inconvenientes con su solicitud. Por eso, quienes quedaron fuera de la instancia anterior pueden volver a intentar completar el trámite.

La inscripción se realiza de manera online mediante la plataforma oficial de Progresar o a través de Mi Argentina. El estudiante debe ingresar con sus credenciales, verificar sus datos personales y completar la información solicitada.

Durante el proceso también deberá responder la encuesta socioeducativa, informar la institución secundaria a la que concurre y declarar los datos correspondientes a la modalidad de cursada. Finalmente, tendrá que ingresar una CBU o CVU propia para recibir la beca en caso de ser seleccionado.