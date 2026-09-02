Un hombre fue alcanzado por un rayo y siguió caminando + Agregar ámbito en









El joven de 24 año aseguró que, salvo algunas cicatrices, el fenómeno natural no le generó nada. Debió pedir ayuda a una casa cercana y se recuperó en el hospital.

El hombre dijo que el exabrupto no le generó "nada" más allá de unas pocas cicatrices. Captura

Un hecho insólito de la naturaleza ocurrió en Staten Island, Nueva York, cuando un hombre de 24 años caminaba por la calle y fue golpeado por un rayo. El episodio fue registrado por las cámaras de seguridad de la zona, que mostraron el momento del impacto y como después del accidente, la víctima se levantó para pedir ayuda.

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El hombre fue identificado como Thomas Fahmy, quien circulaba con un paraguas alrededor de las 16:30 (hora local) del jueves pasado por la calle Todt Hill Road. En ese momento, fue alcanzado por un rayo mientras lloviznaba y cayó repentinamente al suelo.

Un rayo alcanzó a un hombre frente a una casa, se levantó y siguió caminando “Esta sensación de ardor tan intensa. Hormigueo, entumecimiento, dolor, dolor intenso en ambos pies”, expresó el joven en diálogo con NBC News. A pesar de eso, mantuvo el conocimiento y logró ponerse de pie para acercarse a una casa y ser auxiliado. La vecina que lo ayudó, Stephanie Homan, contó el momento posterior: “Escuché, ‘Ayúdame, ayúdame’, así que corrí a mi puerta y lo vi en el suelo”.

El viernes por la tarde, Fahmy recibió el alta médico con algunas indicaciones. Más allá de unas pequeñas costras, el accidente no le provocó “nada, absolutamente nada”, según afirmó.

El hombre fue identificado como Thomas Fahmy, quien circulaba con un paraguas alrededor de las 16:30 y cayó repentinamente al suelo. @AlertaNews24 Nueva York restringe la inteligencia artificial en sus escuelas públicas Nueva York restringirá el uso de herramientas de inteligencia artificial entre los estudiantes de las escuelas públicas hasta octavo grado. La medida alcanzará a los alumnos de hasta unos 13 años y dejará el uso de estas tecnologías para la escuela secundaria, que comienza en noveno grado en el sistema educativo estadounidense.

La decisión se produce en medio de las críticas de docentes y familias, que expresaron preocupación por los posibles efectos de estas herramientas sobre la salud mental y el desarrollo cognitivo de los niños. También cuestionaron el impacto ambiental asociado a la tecnología. La normativa también contempla restringir los llamados "chatbots de compañía", programas diseñados para ofrecer acompañamiento y apoyo psicológico mediante inteligencia artificial, informó el New York Times.