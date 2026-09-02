EEUU logró alinear a casi la totalidad de los ministros de Finanzas del G20 contra el modelo exportador chino

El foro acordó avanzar contra las distorsiones económicas que obstaculizan el crecimiento global, especialmente las generadas por políticas que "obstaculizan el crecimiento". Los detalles, en la nota.

Casi la totalidad del G20 apoyó la postura de EEUU contra el modelo exportador chino, con solo Pekín en oposición.

El Gobierno estadounidense logró alinear a la casi totalidad del G20 tras su postura contra el modelo exportador chino . Con la sola oposición de Pekín , los líderes financieros del foro acordaron avanzar contra las distorsiones económicas que obstaculizan el crecimiento de otras potencias.

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En ese marco, la reunión de ministros de Finanzas se centró claramente en China , mientras que EEUU aprovechó una reunión paralela del G20, con potencias de la industria y ministros de comercio, para defender un enfoque de no intervención en la regulación de la inteligencia artificial.

En ese sentido, Scott Bessent, secretario del Tesoro de EEUU, afirmó que el tiempo le otorgó la razón cuando advirtió a otros socios comerciales, el año pasado, que unos aranceles estadounidenses más estrictos provocarían una afluencia de productos chinos desviados a sus mercados.

Bessent subrayó que “creemos que las economías no basadas en el mercado que generan un flujo interminable de exportaciones baratas no son sostenibles”, mencionó en una rueda de prensa. “Creo que el hecho de que 19 países quisieran abordar este problema demuestra su enorme magnitud”.

Salvo por la negativa de China, el comunicado final del G20 reflejó un consenso entre los países miembros para eliminar las "políticas no de mercado" que alimentan los desequilibrios económicos globales.

Casi la totalidad del G20 apoyó la postura de EEUU contra el modelo exportador chino, con solo Pekín en oposición.

“En particular, los países con superávits externos excesivos y persistentes deberían eliminar las distorsiones que limitan el consumo interno y que dan lugar a una dependencia excesiva de las exportaciones para el crecimiento”, indica el comunicado.

Entre matices diplomáticos entre EEUU y Europa, el encuentro de dos días del G20 se celebró en medio de una venta masiva en el mercado global de bonos, golpeado por la incertidumbre sobre la deuda pública y la inflación.

“Veneno para el crecimiento”

Por otra parte, Lars Klingbeil, ministro de Hacienda de Alemania, señaló que la incertidumbre geopolítica está lastrando el crecimiento mundial y los países del G20 deben trabajar para reducirla.

Lars Klingbeil, ministro de Hacienda de Alemania, señaló que la incertidumbre geopolítica está lastrando el crecimiento mundial y los países del G20 deben trabajar para reducirla.

Tras calificar la incertidumbre como "un veneno para el crecimiento económico", Klingbeil atribuyó la inestabilidad actual a la guerra con Irán, las tensiones arancelarias de EEUU y las distorsiones comerciales de China.

“Alemania defiende un mundo en el que prevalezca el Estado de derecho, en lugar de la ley del más fuerte”, expresó, y agregó que Europa debería responder con mayor firmeza cuando los socios comerciales incumplan las normas acordadas.