Cómo vivir y trabajar gratis en Hawái cuidando animales

Una propuesta permite pasar varios meses en una isla estadounidense, mientras se colabora con tareas vinculadas al cuidado y bienestar de animales rescatados.

Para quienes sueñan con conocer Hawái pero descartan la idea por el alto costo del alojamiento, apareció una alternativa que combina estadía y voluntariado que muchos turistas miran de reojo. Un santuario ubicado en Keaau, en la Isla Grande, busca personas dispuestas a colaborar con el cuidado de sus animales, a cambio de hospedaje durante la permanencia.

La convocatoria está abierta a postulantes internacionales, por lo que también pueden presentarse personas desde Argentina. La propuesta contempla unas 20 horas semanales de tareas , mientras que el resto del tiempo queda disponible para conocer los paisajes de la zona y recorrer algunos de los principales atractivos naturales de la isla.

La búsqueda apunta a personas mayores de edad que tengan interés por el bienestar animal y puedan asumir el compromiso de permanecer en el lugar durante la experiencia. La organización valora especialmente la responsabilidad, la predisposición para trabajar en equipo y la capacidad para realizar tareas al aire libre.

Una alternativa para combinar una experiencia internacional con el contacto con la naturaleza.

Entre las actividades previstas aparecen la alimentación y provisión de agua , controles básicos de salud, limpieza de los espacios donde permanecen los animales y mantenimiento de los sectores del santuario. También pueden incluirse trabajos relacionados con cercos, jardinería, compostaje y otras tareas necesarias para el funcionamiento cotidiano.

La experiencia previa con animales no aparece como una condición excluyente, aunque puede ser un punto a favor. La convocatoria también contempla conocimientos vinculados con granjas, refugios o atención veterinaria. En los avisos laborales actuales figura, además, la consulta sobre contar con licencia de conducir válida , un aspecto que los interesados deberían verificar directamente con la organización antes de postularse.

La aplicación se realiza a través del santuario, que actualmente dispone de un formulario para el puesto de cuidador residente. Entre los datos solicitados aparecen información personal, fecha de inicio, currículum y carta de presentación; también existe la posibilidad de incorporar el perfil de LinkedIn.

Para quienes viajen desde Argentina hay otro punto que no conviene pasar por alto. La convocatoria no incluye los trámites migratorios y el interesado debe contar con una vía legal para ingresar y realizar las actividades previstas en Estados Unidos. La normativa estadounidense establece que una visa de visitante no permite trabajar, mientras que Argentina no figura entre los países incluidos en el Visa Waiver Program.

La Isla Grande ofrece paisajes únicos para descubrir durante la estadía. Magnific

Qué incluye el programa: hospedaje, servicios y beneficios

Uno de los principales atractivos es el alojamiento sin costo dentro de las instalaciones del santuario. La información disponible indica que puede tratarse de habitaciones privadas o compartidas, según la disponibilidad, mientras que también se incluyen servicios básicos como electricidad y conexión a internet.

A cambio, la persona seleccionada debe dedicar aproximadamente 20 horas por semana a las tareas del lugar. La carga equivale, como referencia, a unas cuatro horas diarias si se distribuye de lunes a viernes, aunque la organización puede establecer la modalidad concreta de acuerdo con sus necesidades.

El beneficio más atractivo está en el tiempo disponible fuera de las tareas. Quienes sean seleccionados pueden combinar la rutina del santuario con una estadía prolongada en la Isla Grande, algo que para un turista tradicional puede resultar mucho más costoso por el precio de los hoteles y alquileres.

La convocatoria despertó interés entre viajeros de distintos países. Magnific

Cómo es el santuario de animales de Keaau

Selah's Pig Sanctuary es una organización sin fines de lucro situada en Keaau, Hawái, dedicada principalmente al rescate y cuidado de cerdos. Su propia presentación explica que busca ofrecer un espacio seguro para animales que necesitan protección y, al mismo tiempo, cambiar la manera en que las personas se relacionan con ellos.

El proyecto nació a partir de una historia personal. Su fundadora, Joanna, llegó a Hawái en 2020 y poco después recibió una cría de cerdo huérfana que necesitaba ayuda. El animal fue bautizado Selah y terminó convirtiéndose en el origen del santuario. Con el tiempo, aquella experiencia derivó en la decisión de mantener a los animales bajo su cuidado y crear un espacio dedicado a su protección.

El trabajo cotidiano requiere mucho más que alimentar a los animales. Los cuidadores participan en la limpieza de los recintos, el suministro de agua, controles de salud y tareas de mantenimiento. También existe un componente de enriquecimiento y socialización, destinado a favorecer el bienestar de los animales bajo cuidado.

Días libres en Hawái: playas, volcanes y naturaleza al alcance de la mano

Una vez cumplidas las horas de colaboración, uno de los grandes atractivos de la propuesta es la posibilidad de conocer la Isla Grande. Keaau se encuentra en una zona de Hawái caracterizada por su vegetación tropical y su cercanía a algunos de los paisajes volcánicos más conocidos del archipiélago.

La llamada Big Island concentra varios de los ambientes que hacen famoso al estado: playas, selva tropical y territorio volcánico. El Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, por ejemplo, permite conocer un paisaje marcado por la actividad volcánica y es uno de los grandes puntos de interés de la isla.

También existe la posibilidad de recorrer playas y distintas áreas naturales durante los momentos libres. La propuesta publicada por el santuario destaca justamente esa combinación entre las tareas de cuidado y el tiempo disponible para explorar los alrededores.