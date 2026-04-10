Ola de despidos en EEUU por la inteligencia artificial: crecen las dudas sobre el impacto en la economía norteamericana

Más de 50.000 empleados de la industria del software norteamericano fueron despedidos el año pasado y el número puede subir en 2026. Expertos advierten sobre la posibilidad de un escenario más desigual en el corto plazo, con importantes ganancias corporativas pero un menor nivel de ingresos para los trabajadores.

El impacto no se vería en la tasa de empleo, sino en el nivel de consumo, según los analistas.

Durante el último año comenzó a hacerse cada vez más visible un tipo particular de despido : el de trabajadores en la industria del software que son reemplazados por la inteligencia artificial (IA) . Los primeros datos de este año parecen confirmar que la tendencia se mantiene, sobre todo en EEUU . Si bien el número de despidos aún es bajo en relación al mercado de trabajo norteamericano, algunos analistas ya plantean la posibilidad de que pueda afectar el nivel de consumo en la economía más grande del mundo .

Una de las consultoras más importantes de EEUU , Challenger, Gray & Christmas , halló que la IA fue citada como responsable por el despido de 54.836 trabajadores del sector privado en EEUU en 2025 , poco más de un tercio de los despidos registrados en el sector tecnológico durante el año.

“El sector tecnológico ha estado adaptándose al desarrollo e implementación de la inteligencia artificial mucho más rápidamente que cualquier otra industria. Esto, sumado a la sobrecontratación de personal durante la última década , generó una ola de pérdida de empleos en el sector”, afirmó Challenger . Desde 2023, cuando se empezó a registrar esa explicación, la IA fue responsabilizada en 71.825 anuncios de recortes de empleo .

Durante 2026, la tendencia parece haberse acelerado. Un análisis de RationalFX indicó que en primer trimestre de 2026 se registraron 78.557 despidos en el sector tecnológico a nivel global. De ese total, el 48,7% fueron relacionados directamente con la adopción de la IA , unos 38.279. Además, de esos casi 79.000 trabajadores echados, más del 76% eran de EEUU .

La novedad ocurre en un momento delicado, no solo por la guerra en Medio Oriente , sino porque el sector tecnológico es uno de los más implicados en el "private credit" , un tipo de crédito privado por fuera del sistema bancario y que durante los últimos meses experimentó órdenes de retiro a gran escala en EEUU . Se trata de un escenario que ya había sido planteado en febrero por la firma Citrinitas Capital Management y que generó malestar en Wall Street .

Un escenario económico "inusual"

La economista de Pepperstone, Dilin Wu, afirmó a Ámbito que los despidos relacionados con la IA en el sector del software estadounidense "no se deben tanto a una destrucción directa de puestos de trabajo como a un reajuste del valor del trabajo: se está redefiniendo estructuralmente cuánta intervención humana se requiere por cada unidad de producción".

Argumentó que si esa tendencia continúa, "es probable que el impacto macroeconómico se refleje menos en las tasas de desempleo y más en la calidad de la contratación y la formación de los salarios, especialmente en los puestos de oficina de nivel inicial y medio". Sobre este punto, enfatizó que "incluso sin un aumento brusco del desempleo, un menor impulso de la contratación y una mayor incertidumbre en los ingresos tienden a reducir el gasto discrecional en el margen".

De todas maneras, destacó el hecho de que este fenómeno "no se trata de un shock de demanda puro", ya que la IA "está respaldando claramente la expansión de los márgenes y la intensidad del gasto de capital en el sector empresarial". Por lo tanto, afirmó que "es posible que se esté entrando en una configuración macroeconómica más inusual: ganancias corporativas resilientes junto con un ciclo de ingresos laborales más débil y desigual".

empleo desempleo despido Los analistas no creen que la IA impacte de manera directa en el nivel de empleo. Depositphotos

¿Una etapa de transición?

El experto de Portfolio Personal Inversores (PPI), Martín Cordeviola, comentó a Ámbito que "el impacto de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral todavía es bastante acotado a nivel agregado". Sin embargo, "cuando se mira más en detalle empiezan a aparecer señales más finas".

Y desarrolló: "Algunos sectores, especialmente los vinculados a tareas administrativas, tecnología o back office, muestran menor creación de empleo, sobre todo en posiciones junior. Es decir, no cae el empleo total, pero sí empieza a cambiar su composición".

Sobre este punto, resaltó que "hay indicios de menor creación en roles administrativos o de entrada y, en algunos casos, reinsertos con salarios más bajos o menor crecimiento de ingresos". Se trató de un dato relevante "porque el consumo discrecional depende mucho de esos ingresos medios".

Y coincidió con Wu respecto al hecho de que "si esa dinámica se profundiza, podría empezar a verse un consumo más débil o más desigual, incluso en un contexto de empleo relativamente estable".

En paralelo, señaló que ocurre un fenómeno similar con la productividad. "A nivel macro todavía no hay evidencia clara de un salto, pero a nivel micro sí se observan mejoras importantes en tareas específicas dentro de las empresas. Eso sugiere que el impacto existe, pero todavía no escala al conjunto de la economía".

Por lo tanto, "hay una transición donde las empresas ganan eficiencia, pero ese beneficio todavía no se traslada plenamente a los ingresos de los hogares".

Oracle.jpg Oracle es la empresa que lidera los despidos vinculados al reemplazo con IA.

La disrupción temporal

En diálogo con Ámbito, el analista de mercados internacionales de AdCap, Jorge Ángel Harker, relativizó la cantidad de despidos en el sector del software y argumentó que en un país como EEUU, con "una fuerza laboral de entre 80 y 100 millones de personas, no es tan importante" y afirmó que "está un poco sobredimensionada en las capacidades de la inteligencia artificial para impactar el mercado laboral".

"No creo que genere un caos, va a generar una disrupción temporal, pero la economía encontrará la forma de generar necesidades adicionales que de pronto hoy no las tenemos, pero mañana si. La fuerza laboral va a tener que ser reentrenada para poder cubrir esos huecos que vamos a encontrar en la economía", consideró Harker.

Sin embargo, sí reconoció que "algunos sectores van a ver golpeados" y que "la capacidad de compra de esos participantes del mercado laboral va a ser golpeado, pero el efecto general sobre la economía en el largo plazo tendría que ser positivo", ya que sostuvo que "todos los avances tecnológicos de la humanidad tienen un componente deflacionario".