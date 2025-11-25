Ucrania aceptó un acuerdo de paz impulsado por Donald Trump aunque admite que quedan "detalles menores" + Seguir en









El país habría accedido a los puntos principales del plan negociado en Ginebra. Sin embargo, aún quedan "detalles menores" por definir.

Este marco de paz, diseñado para poder dar por finalizado el conflicto entre Rusia y Ucrania, evolucionó tras intensas negociaciones.

Medios estadounidenses aseguraron que Ucrania aceptó un acuerdo de paz impulsado por Donald Trump. Sin embargo, tras reuniones con Ginebra, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski expresó: "Vemos muchas perspectivas que pueden hacer realidad el camino hacia la paz. Hay resultados sólidos y aún queda mucho trabajo por delante”. A lo que agregó, "Quedan algunos detalles menores por resolver".

El asesor de seguridad nacional de Ucrania, Rustem Umerov, habló de su optimismo por acceder al acuerdo y adelantó la posibilidad de que el presidente local viaje a Washington a fin de mes para concretarlo. La aceptación del plan de paz por parte del país se da mientras el secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, se encuentra en Abu Dhabi para reunirse con funcionarios rusos.

Originalmente, un borrador de 28 puntos, fue reducido a 19, redactado conjuntamente por EEUU y Ucrania durante el fin de semana en Ginebra.

“En lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, tuvimos conocimiento del plan europeo que, a primera vista, es absolutamente no constructivo, no nos conviene”, declaró hace algunos días el asesor internacional del Kremlin, Yuri Ushakov.

El consejero del presidente dijo que era “lógico” que se organice una reunión presencial con emisarios de EEUU para alinearlo con los intereses de Rusia. Debido a esto, Putin respaldó la primera versión del plan de paz para Ucrania de 28 puntos presentado por EEUU, confirmando que este acuerdo hará “sentar las bases para un arreglo pacífico definitivo” en Ucrania.

De lo contrario, el Kremlin incrementó su ofensiva en territorio ucraniano. Durante la noche de este lunes lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles que dejó al menos seis muertos en Kiev.