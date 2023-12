Francia: con el apoyo de Macron, el Parlamento aprobó una ley migratoria promovida por la ultraderecha

El centro del debate en torno a la nueva normativa está en la prestación de beneficios sociales para los residentes extranjeros no europeos.

Con 349 votos a favor y 186 en contra , el Parlamento francés aprobó una controvertida ley de inmigración apoyada por la ultraderecha y de los partidos cercanos al presidente Emmanuel Macron . El centro de la discusión en torno a la ley estuvo alrededor de los beneficios sociales que podrán recibir los extranjeros no europeos en situación irregular.

La presidenta de ultraderechista Agrupación Nacional (RN), Marine Le Pen, se mostró a favor del proyecto y sus partidarios votaron a favor. "Podemos alegrarnos de un avance ideológico, de una victoria incluso ideológica de la Agrupación Nacional, ya que ahora la ley incluye la prioridad nacional, es decir, la ventaja concedida a los franceses sobre los extranjeros presentes en nuestro territorio para acceder a un número determinado de prestaciones sociales", escribió Le Pen.

"Es nuestro texto", respondió el presidente del partido de derecha Los Republicanos, Éric Ciotti. Su grupo también votó a favor del texto.

El texto final, claramente armado entre las derechas, no pasó inadvertido dentro del oficialismo. Cinco ministros de Emmanuel Macron ya amenazaron con dejar su cargo.

Polémica en Francia por la nueva ley de inmigración: en qué consiste la iniciativa

El punto crítico de la normativa gira en torno a los beneficios sociales para extranjeros no europeos en situación irregular. Desde la derecha proponen instaurar un mínimo de cinco años de residencia para tener derecho a determinadas ayudas.

Según fuentes parlamentarias, el acuerdo firmado el martes incluye una distinción entre extranjeros no comunitarios (que no sean ciudadanos de la Unión Europea) en función de si están o no "en situación de empleo".

Para ciertas prestaciones, será necesario haber residido cinco años en el territorio para los que no trabajan, mientras que para los que tienen empleo, el requisito será haber vivido en el país solamente 32 meses.

Las nuevas restricciones no se aplican para los estudiantes extranjeros, para los refugiados o para los que disponen de una tarjeta de residencia.

En un comunicado conjunto, varias ONG y sindicatos denunciaron el acuerdo y describieron el proyecto de ley como el "más regresivo desde hace al menos 40 años" en Francia.