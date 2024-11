Francia: Fiscalía pidió 5 años de cárcel e inhabilitación para la líder de ultraderecha Marine Le Pen

Francia se opone al acuerdo Mercosur-UE: "En las condiciones actuales no es aceptable"

El primer ministro de Francia, Michel Barnier, adelantó este miércoles que su país no apoyará el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur tal cual como está ahora planteado. "En las condiciones actuales, este acuerdo no es aceptable para Francia y no lo será", anunció.