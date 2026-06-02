Lula da Silva acusó a Flávio Bolsonaro por la amenaza arancelaria de EEUU: "Todos los cobardes son así" + Agregar ámbito en









El mandatario brasileño apuntó contra su rival electoral tras la propuesta de Washington de aplicar un gravamen del 25%.

Lula da Silva responsabilizó a Flávio Bolsonaro por la nueva amenaza arancelaria de Estados Unidos contra Brasil.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cargó este martes contra Flávio Bolsonaro y lo responsabilizó por la nueva amenaza arancelaria de Estados Unidos, luego de que el gobierno norteamericano propusiera aplicar un recargo del 25% a parte de las importaciones brasileñas.

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El mandatario apuntó contra el senador derechista, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, hoy preso, pocos días después de su visita a la Casa Blanca. En ese contexto, lo acusó de haber promovido una medida que, según advirtió, no perjudicaría al Gobierno, sino al entramado productivo del país.

“Por menos de eso, Joaquim Silvério dos Reis, que traicionó a Tiradentes, fue ahorcado. Es lo que merecen los traidores de la patria que van a pedir una intervención de un país extranjero”, lanzó Lula, en una referencia histórica utilizada para denunciar la actitud de su adversario político.

La tensión escaló en plena campaña hacia las elecciones de octubre, en las que Flávio Bolsonaro aparece como uno de los principales rivales del oficialismo. El senador había asegurado que, durante su paso por Estados Unidos, pidió que no se castigara a las empresas brasileñas. Sin embargo, Lula rechazó esa explicación y lo acusó de mentir.

“Todos los cobardes son así; no tienen el coraje de asumir lo que dijeron e intentan mentir”, sostuvo el jefe de Estado brasileño, quien también había mantenido un encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca hace un mes.

Además, Lula afirmó que la supuesta gestión de Bolsonaro buscó dañarlo políticamente de cara a los comicios, aunque remarcó que las consecuencias de un nuevo arancel impactarían sobre empresarios, productores y sectores exportadores. “Él no sabe que va a perjudicar a Brasil, a los empresarios, al sector agropecuario”, cuestionó. Brasil advirtió que responderá con reciprocidad Tras la amenaza de Washington, el Gobierno brasileño anticipó que podría aplicar medidas de reciprocidad si Estados Unidos avanza con el arancel adicional del 25%. La administración de Lula sostuvo que recurrirá a las herramientas previstas por la legislación local para responder ante medidas que considere injustificadas. “Brasil se reserva el derecho de recurrir a los instrumentos previstos en la Ley de Reciprocidad, aprobada por unanimidad por el Congreso, para responder a situaciones de injusticia contra el Estado brasileño, sin amparo en las reglas del comercio internacional”, señaló la Presidencia en un comunicado. El antecedente inmediato se remonta al año pasado, cuando el Gobierno estadounidense aplicó aranceles del 50% sobre productos brasileños, en medio de los reclamos de la familia Bolsonaro contra el juicio por golpismo al expresidente Jair Bolsonaro. Tras meses de negociaciones, la administración de Trump terminó retirando esas medidas. De todos modos, siguió abierta una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos sobre presuntas prácticas desleales de Brasil en áreas como el etanol, el sistema financiero y la propiedad intelectual. En un informe preliminar difundido este martes, las autoridades norteamericanas afirmaron haber detectado esas prácticas, aunque abrieron una instancia de negociación hasta el 15 de julio para intentar alcanzar un acuerdo con el Gobierno brasileño.